El PP desvela un preacuerdo con Canarias y el Gobierno para fijar las condiciones del reparto de migrantes

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha confirmado que acordaron las condiciones para el reparto de menores migrantes en una reunión el pasado 12 de agosto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, y el presidente canario, Fernando Clavijo, pero ha criticado que desde entonces el Ejecutivo nacional "no ha movido ficha". En concreto, la propuesta suponía establecer que la atención normalizada de los centros de menores le corresponde a las comunidades autónomas, según ha informado Tellado en la rueda de prensa de portavoz en el Congreso. Cuando los centros superaran el 100% de su capacidad y hasta el 150%, las comunidades autónomas atenderían a esos menores "haciendo un esfuerzo y con recursos de la Administración General del Estado". Finalmente, cuando las capacidades de atención de las autonomías superasen el 150%, sería el Estado el que se haría cargo de los menores de forma directa, con instalaciones propias y sus propios recursos. En este sentido, Tellado ha criticado que desde entonces los 'populares' no hayan tenido respuesta por parte del Gobierno y que aunque hayan tenido cruces de llamadas con Torres, no se les haya facilitado ninguna documentación para poder avanzar en este acuerdo. "Nosotros le exigimos al Gobierno de España una política migratoria seria, no la ha habido a lo largo de los últimos seis años y hoy comunidades como Canarias, ciudades como Ceuta, provincias como Almería o regiones como Murcia están sufriendo en primera persona una avalancha migratoria que el gobierno se niega a reconocer", ha recriminado el portavoz.

