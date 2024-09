EEUU reprocha que Mongolia sirviera de "plataforma" a Putin para promover la guerra contra Ucrania

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que si bien comprende la situación geopolítica de Mongolia, considera que no puede servir como "plataforma" del presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de los reclamos para que ejecutara contra él la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI), con motivo de su visita oficial este martes a Ulán Bator. "No creemos que otros países deban proporcionar a Putin una plataforma para promover su guerra de agresión contra Ucrania. Esperamos que Mongolia cumpla con sus obligaciones y continúe apoyando los principios de la Carta de la ONU", ha reaccionado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. El portavoz ha incidido en que a pesar de que Mongolia, "un país mucho más pequeño ubicado entre dos grandes vecinos" --Rusia y China--, debe cumplir con sus obligaciones internacionales y en sus interacciones con Moscú "enfatizar claramente su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania". La Unión Europea ha criticado también la inacción de Mongolia y lamenta que "no haya cumplido con las obligaciones que le incumben en virtud del Estatuto de Roma" de ejecutar esta orden de detención emitida en marzo de 2023 por supuestos crímenes de guerra en relación con desplazamiento forzado de menores ucranianos. Si bien se trata de la primera visita de Putin a Mongolia desde el año 2019, ha adquirido especial relevancia principalmente porque el presidente ruso no había visitado un Estado miembro del TPI desde que está en vigor la orden de arresto.

