(Cró) El Elche se estrena a costa del Córdoba y el Eibar defiende Ipurúa 'in extremis' ante el Levante

El Elche estrenó este lunes su casillero de triunfos en LaLiga Hypermotion 2024-2025 con una goleada (3-1) sobre un Córdoba que sigue sin ganar y es más colista, mientras que el Eibar y el Levante se repartieron un vibrante empate (2-2) en Ipurúa gracias a un tanto de los locales en el tiempo de descuento. El conjunto ilicitano arrancó enchufado el encuentro en el Martínez Valero, acechando la portería de Carlos Marín, que sin embargo no pudo evitar el 1-0 pasada ya la media hora de juego, obra de Yago Santiago, a pase de Josan desde la parte derecha. El Elche fue mejor en una primera mitad en la que convirtió hasta 10 remates y en la que pudo casi sentenciar el triunfo desde el punto de penalti. Nico Fernández se adentró en el área por la derecha y fue derribado claramente por José Calderón. Pero esta desmedida acción tuvo su 'ángel' en el meta Marín, que detuvo el lanzamiento desde los once metros del propio Fernández, manteniendo con vida a los andaluces. De hecho, ya tras el descanso, Antonio Casas empató para el Córdoba, aunque en claro fuera de juego. Y el golpe pudo ser peor con el 2-0 de Bambo Diaby con un gran testarazo a balón parado, pero también estaba, por centímetros, en posición antirreglamentaria. La tranquilidad para los ilicitanos se hacía esperar, aunque finalmente llegó en forma de 2-0, y desde el punto de penalti. En esta ocasión, Nico Castro no falló para acercar el primer triunfo 'franjiverde' este curso. Sin sobresaltos para los locales, estos vivieron en campo rival los últimos minutos, y cerraron la victoria con el 3-0 en el 80' obra de Rafa Núñez, y así dar el primer paso para alejarse del descenso. Mientras que el Córdoba, que nunca tuvo la iniciativa aunque celebró el gol del honor de Casas, sigue sin ganar y es colista de LaLiga Hypermotion. El partido de Ipurúa fue el primero de los dos encuentros que se disputaron este lunes y el Eibar no arrancó lo sólido que se esperaba en su feudo. El encuentro entre dos candidatos a pelear por el ascenso apenas había cogido un ritmo alto cuando los visitantes golpearon primero con un bello tanto de Roger Brugué. El delantero 'granota', que ya marcó en el 1-1 ante el Cádiz la semana pasada, aprovechó un bello envío bombeado de Giorgi Kochorashvili y superó a Jonmi Magunagoitia, que en su salida golpeó fuerte al atacante, que finalmente pudo continuar. Sin embargo, el tanto espoleó al conjunto 'armero', que mejoró considerablemente, rematando hasta en 12 ocasiones antes del descanso. La inercia del Eibar obtuvo su premio en forma de empate nada más iniciarse la segunda parte, con Antonio Puertas rematando de primeras en el área un envío horizontal y raso de Jon Guruzeta. Y desde ahí, el Eibar era dueño del peligro, aunque la magia 'granota' volvió a noquearlos en la recta final. Carlos Álvarez filtró en tres cuartos un pase sensacional sobre Brugué, que ya dentro del área asistió con un taconazo a Iván Romero que mandó a la red el esférico ya sin oposición para silenciar Ipurúa. Pero los 'armeros' no desistieron y lograron el empate definitivo (2-2) en el descuento, con el tercer gol de Puertas en tres partidos, para mantenerse en puestos de 'playoffs', mientras el Levante se queda séptimo.

