Carmen Menayo: "Jugar la Champions es un reto, ojalá demostremos en el campo que lo merecemos"

La jugadora del Atlético de Madrid Carmen Menayo aseguró este lunes que jugar la próxima edición de la Champions "es un reto para el club", aunque deseó demostrar en el césped que lo merecen más que su rival en la ronda previa, al mismo tiempo que Marta Cardona destacó la "ilusión" del nuevo proyecto rojiblanco. "(Jugar la Champions) Es un reto para el club y seguro que el equipo lo hace genial. Tampoco pensábamos que iba a ser fácil, es la forma de clasificarse para la Champions, hay equipos que también se merecen estar ahí, pero ojalá nosotras demostremos en el campo que nos lo merecemos más que ellas", valoró la jugadora el enfrentamiento ante el Rosenborg noruego este miércoles en la previa de la competición europea. Ante los medios tras la gala de la Liga F en Madrid, Menayo destacó que tienen "la suerte de tener un equipo supercompleto" para arrancar una nueva temporada. "La gente nueva ha venido a aportar mucho, junto con la que ya estábamos obviamente, y ojalá sea una temporada muy bonita y podamos celebrar", deseó. "Espero un Atlético de Madrid con una identidad clara, una idea común, que lucha cada balón, que lo deja todo en el campo y que al final lucha por ganar siempre", agregó sobre el nuevo proyecto rojiblanco con Víctor Martín en el banquillo. Precisamente, Marta Cardona elogió al nuevo técnico, "un loco por el fútbol" y del "fútbol metódico". "Nos gusta a todas, el modelo de juego, con balón, muy atrevido, que es lo que nos gusta, y yo creo que vamos a dar muchas alegrías", auguró. Cardona ve a un nuevo grupo "muy positivo y con mucho trabajo detrás". "Hemos hecho una pretemporada increíble, las jugadoras están con muchas ganas, mañana viajan --a Inglaterra-- y por eso estamos muy contentas", reveló, antes de confesar que está "contenta con la recuperación" de su lesión. "No es nada grave y pasito a pasito, no me marco periodos", añadió. "Sueño, sobre todo, conque nos vaya muy bien este año, disfrutar todos los títulos, porque el Atleti, además de estar arriba con los mejores equipos, es un pionero del fútbol, ha conseguido Ligas", recordó sobre un equipo ahora "con mucha rumba brasileña" por las nuevas incorporaciones y con "ilusión".

