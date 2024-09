Beatriz Álvarez: "Esperamos cerrar este año el 'title sponsor', hay muchas empresas interesadas"

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, deseó este lunes "cerrar este año el 'title sponsor'" de la competición, ya que "hay muchas empresas interesadas" con las que están "negociando", al mismo tiempo que destacó el "momento incipiente" del fútbol femenino español, aunque "hay muchas cosas" en las que deben "trabajar". "Cada vez tenemos más 'sponsors', pero no tenemos un 'title sponsor' a día de hoy, esperemos que este año se pueda cerrar. No puedo decir nombres, empresas de las que se está hablando. Hay varias que están interesadas y estamos ahí negociando con ellas, todavía no es el momento de anunciarlo", avanzó Álvarez en declaraciones a los medios tras la gala de la Liga F en Madrid. Así, la dirigente espera olvidar la relación infructuosa con Finetwork, que dejó de ser patrocinador principal de la Liga F antes de que terminara la temporada 2022-2023, y desde entonces la competición no ha tenido ese 'title sponsor' que dé identidad y nombre al producto. Este es uno de los "nuevos retos" para la Liga F a partir de esta temporada, como "intentar mejorar las infraestructuras, que es importante", para que "haya más apertura de estadios" y poder así "mejorar las audiencias". "Si no mejoran, los patrocinadores se tiran del producto y, en fin, a despedir", advirtió. "Consigues dar una imagen del producto audiovisual de muchísima más calidad, esto hace que incremente la audiencia, incremente también el interés del espectador por acudir al estadio. Estamos trabajando en mejorar las experiencias del espectador, tenemos mucho margen de mejora y, desde luego, que este año yo creo que se va a dar un salto importante", agregó. Así, Álvarez no sabe si la campaña 2024-2025 "es el año de la consolidación", aunque sí recordó que "no ha sido fácil llegar al punto de tener una liga profesional". "Eso puede marcar un antes y un después, y necesitamos todavía hacer muchos cambios, hay muchas cosas que tenemos que trabajar, pero estamos en un momento incipiente, lo que tenemos que hacer es seguir dando pasos, intentar priorizar las pequeñas cuestiones que ahora mismo son más necesarias para poder crecer", analizó. Y para esto también es relevante la relación con las jugadoras. "La crítica, más cuando viene por parte de las protagonistas de esta historia, creo que es constructivo y siempre aporta. De hecho, la crítica de la voz de ellas mismas hace que nosotros intentemos cambiar y modificar cosas, analizar la situación. A partir de ahora, espero que tengan la voz para que esto vaya en la dirección que ellas quieran", dijo. "El tema del calendario es un consenso. La propuesta intentaba también acercar posturas en la federación y había un par de cosas en las que la federación quería otros intereses respecto a los clubes. Finalmente se ha resuelto a favor de la petición de los clubes, con lo cual conseguimos un sentido. Que los clubes y los jugadores se sientan muy bien también con las fechas es lo más importante y lo primero que tenga el calendario", sostuvo. Asimismo, resaltó que la relación con la Real Federación Española de Fútbol "es más tranquila". "Hemos llegado a un acuerdo de convenio y coordinación para aceptar un poco las bases que nos permitan tener un marco jurídico, por lo menos concentrarnos en el trabajo, no estar con esas piedras políticas de competencias que teníamos antes, y eso ya ha marcado un antes y un después. A partir de ahí, todo lo que va a pasar, para mí es igual de incierto que para vosotros", expresó. "Hemos tenido múltiples reuniones, hemos estado hablando con los sindicatos, se ha ido avanzando en las distintas cuestiones, tanto sociales como de medidas económicas, y ya están presentes también todos, están pactadas, está el texto final pactado, falta agarrar a las jugadoras, a los jueces, y que se apruebe para poder firmarlo", concluyó sobre el convenio colectivo.

