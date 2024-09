Bárbara Rey da un paso para el acercamiento con su hijo Ángel Cristo y le manda un mensaje

Parece ser que la 'tregua' que se había creado entre Ángel Cristo Jr y Bárabara Rey podría romperse de nuevo esta vez por culpa de la ex vedette. Lejos de centrarse en sus respectivas vidas y dejar que el huracán mediático pase, en esta ocasión ha sido Bárbara la que ha recurrido a las redes sociales para recordar un bonito momento de su vida en el que estuvo al lado de su hijo. A pesar de la relación inexistente que existe en estos momentos entre madre e hijo y los procedimientos judiciales que hay abiertos entre ellos y Sofía Cristo, Bárbara ha lanzado un mensaje en redes sociales que podría hacer pensar que habría posibilidad de acercamiento entre ellos. "En los Alpes franceses con mi hijo Angel Cristo. Un viaje muy bonito" ha escrito la propia vedette en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparece junto a su hijo. Aunque los movimientos de ambos en los últimos meses ha hecho que exista una gran distancia en sus vidas en las que la actual pareja y futura mujer de Ángel, Ana Herminia, ha tenido mucho que ver, este nuevo paso de Bárbara podría suponer un acercamiento entre madre e hijo. A la espera de que sea el ex concursante de 'Supervivientes' el que de un nuevo paso en respuesta a estas palabras de su madre, han sido muchos los que no han entendido esta nueva postura de Bárbara por lo que se lo han hecho saber en los comentarios a esta publicación.

