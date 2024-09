Antonio Tejado reaparece con Samara tras los rumores de ruptura de este verano

Llevábamos todo el verano sin ver a Antonio Tejado y Samara Terrón juntos. Tras las informaciones que apuntaban a que el sobrino de María del Monte había sido visto coqueteando con una camarera de un conocido local de Sevilla, su novia y gran apoyo desde que entró en prisión por ser el presunto autor intelectual del robo a la casa de su tía, 'desapareció' de escena y los rumores de crisis no tardaron en correr como la pólvora. Sin embargo, la pareja sigue tan enamorada como el primer día, ya que Samara no le ha dado ningún tipo de credibilidad a la posible deslealtad de Antonio y continúa a su lado de modo incondicional. Y lo han dejado claro reapareciendo juntos tras disfrutar de de las vacaciones por separado, ya que mientras el ex de Chayo Mohedano ha pasado unos días en la costa de Huelva junto a su madre y su hermano Chema Tejado, nada hemos sabido de su novia. Muy seria, la pareja ha guardado silencio ante las cámaras y han dejado en el aire si es cierto que han atravesado una crisis. El sobrino de María del Monte, fiel al silencio que lleva manteniendo desde que salió de prisión en libertad provisional el pasado 20 de mayo, tampoco ha querido pronunciarse sobre el juicio que tendrá lugar previsiblemente en marzo de 2025 y en el que podría enfrentarse a una pena de cinco años de cárcel. Indiferente a las preguntas de Europa Press, Tejado ha hecho oídos sordos al miedo que su tía e Inmaculada Casal continuarían teniendo un año después del violento atraco a su vivienda. Un trauma que María parece que va superando poco a poco, como demostró en su último concierto bromeando con "el único reloj que le queda" tras el robo. Un chascarrillo en el que muchos han visto un dardo a su sobrino, que se ha limitado a mover la cabeza con gesto de incredulidad al llegar a su domicilio en el centro e Sevilla.

