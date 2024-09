Alejandra Rubio, "encantada" tras su fichaje por 'Vamos a ver'

Tras un verano lejos de los focos disfrutando de su embarazo y de su relación con Carlo Costanzia, Alejandra Rubio regresa por sorpresa a televisión como fichaje estrella de la nueva temporada de 'Vamos a ver'. A pesar de que la hija de Terelu Campos aseguró cuando terminó 'Así es la vida' hace dos meses que no quería volver a trabajar como colaboradora, sino centrarse en explotar su faceta de influencer, ha reculado y ha decidido vivir en un plató la recta final antes de convertirse en madre de su primer hijo el próximo diciembre. Y aunque su estreno oficial no se producirá hasta el miércoles, este lunes ha entrado por videollamada para charlar con Joaquín Prat, Verónica Dulanto y el elenco de colaboradores, y revelar cómo afronta esta nueva etapa como tertuliana de un programa que ha seguido al detalle su mediática historia de amor con el hijo de Mar Flores, y su sorprendente embarazo tras apenas 4 meses de relación. "Estoy muy bien, estoy muy feliz la verdad" ha asegurado con una sonrisa, cortando incómoda al presentador cuando le ha preguntado si es cierto que espera un niño como se filtró a comienzos de verano: "¡Qué rápido vas. Anda que no nos queda tiempo para hablar!" ha exclamado sin confirmar si su primer hijo es un varón al que llamará Carlo como su papá. Reconociendo que su "última etapa" como colaboradora fue "complicada" y salió decepcionada de televisión, Alejandra ha revelado que afronta esta temporada ilusionada y con muchas ganas "de seguir trabajando y aprendiendo". "Para mí es una nueva oportunidad y espero que vaya mucho mejor y estoy encantada de volver" ha añadido. En su debut el miércoles la nieta de María Teresa Campos estará arropada por su tía Carmen Borrego -sin duda un gran apoyo para hacerle las cosas más fáciles- pero también tendrá que verse las caras con uno de los tertulianos más críticos tanto con ella como con Carlo Costanzia y con el que ha protagonizado duros cruces de declaraciones en los últimos meses, Alessandro Lequio. El italiano no ha dudado en darle "la bienvenida al mejor programa de corazón que hay en España", donde está seguro que aprenderá de los mejores. "Feliz de tenerte aquí porque a mi abuela la llevo en mis mejores recuerdos, y con tu tía puedo polemizar pero nunca hemos tenido ningún problema personal, y seguro que contigo es igual" le ha transmitido. Unas palabras a las que Alejandra, algo forzada y con una sonrisa incómoda, ha respondido asegurando que "voy en paz y amor". "No quiero una bronca, está claro que no tenemos la misma opinión de muchos temas, pero convivir en paz y armonía y que todo vaya bien" ha zanjado, enterrando -por el momento- el hacha de guerra con Lequio.

Compartir nota: Guardar Nuevo