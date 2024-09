Netanyahu defiende su exigencia de presencia militar israelí en el corredor Filadelfia tras las críticas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha defendido este lunes su exigencia de mantener la presencia militar israelí en el corredor Filadelfia que separa la Franja de Gaza de Egipto, uno de los principales escollos para un acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que incluya un alto el fuego y la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza. "Tres de los objetivos de la guerra pasan por un sitio: el corredor Filadelfia", ha argumentado Netanyahu en rueda de prensa desde Jerusalén. Los objetivos declarados de Israel son eliminar a Hamás, el regreso de todos los secuestrados, garantizar que Gaza no supone una amenaza y el regreso de la población al norte de Israel. "Es la vía de oxígeno y de armamento para Hamás. Cuando nos marchamos de Gaza y del corredor Filadelfia, la frontera entre Gaza y Egipto, no había ninguna barrera para la entrada en masa de armamento y de maquinaria para la producción de armas y excavar túneles, todo con el patrocinio de Irán", ha resaltado Netanyahu frente a un mapa de la Franja de Gaza para explicar la importancia estratégica de la frontera. El dirigente israelí ha subrayado que "si no tenemos el corredor, se crea un monstruo" y, al revés, "el eje del mal necesita el corredor Filadelfia y por esa misma razón tenemos que controlarlo. Netanyahu ha cargado además contra la oposición israelí, que le exige llegar a un acuerdo para la liberación de los rehenes. Así, ha realizado un llamamiento a la "unidad" para lograr la victoria en la "guerra" contra el "cruel enemigo que quiere destruirnos a todos", después de las multitudinarias movilizaciones del sábado y sobre todo el domingo, después de que se conociera la muerte de seis de los secuestrados cuyos cuerpos han sido recuperados por los militares israelíes en el sur de la Franja de Gaza. Esta es la primera rueda de prensa de Netanyahu en casi dos meses. En esa misma línea, ha planteado que "estamos en medio de una guerra existencial contra el eje del mal y la primera condición para ganar es la unidad. Tenemos que unirnos como un solo hombre contra el cruel enemigo que quiere destruirnos a todos, sin excepción", ha planteado al inicio de su comparecencia, y ha puesto como prueba la muerte de los seis últimos rehenes cuyos cuerpos ha recuperado durante el fin de semana el Ejército. Netanyahu ha explicado que ha podido hablar con algunas de las familias de los fallecidos a las que les ha pedido "perdón por no haber podido traerlos de vuelta con vida". "Estábamos muy cerca, pero no lo conseguimos", ha recalcado antes de advertir a Hamás de que "pagará un precio muy, muy caro" por estas muertes.

