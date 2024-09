Marta Fernández y el relevo 4x100 estilos da dos bronces en La Défense

La natación no falló este lunes tampoco a su cita con las medallas y ayudó a que la delegación española presente en los Juegos Paralímpicos de París supere ya la veinte gracias a dos bronces muy valiosos de Marta Fernández y el relevo 4x100 estilos 34 puntos. Después del impulso del triatlón y sus cuatro metales por la mañana, el deporte más laureado de España a nivel paralímpico se unió a la fiesta con dos preseas más que elevan a nueve las logradas hasta el momento por los nadadores en La Défense Arena, a tan sólo cinco de las que se adjudicó en el Centro Acuático de Tokio. La primera en conseguir medalla fue un valor casi seguro como Marta Fernández. La burgalesa se marchó de Tokyo 2020 con tres metales, uno de cada color, y en su primera prueba individual sumó el cuarto, aunque no era una de sus 'favoritas' ya que no la lleva nadando demasiado como son los 50 espalda S3. La española había finalizado con el tercer mejor tiempo en las series matinales y eso le daba moral para luchar por el podio pese al buen nivel de sus rivales. Fernández lo peleó y se terminó llevando un bronce que le da moral para lo que se avecina (100 libres, 50 braza y 50 mariposa), aunque lamentó haber nadado más lento en la final (1:00.46) que por la mañana (58.63) y se hubiese estado más en ese tiempo quizá podría haber optado a un premio mayor. El otro éxito vino por medio de un relevo, una modalidad en la que la natación española no subía al podio desde los Juegos de Pekín de 2008. Los técnicos fueron ambiciosos y colocaron un cuarteto muy fuerte con Nuria Marquès (espalda), Óscar Salguero (braza), Íñigo Llopis (mariposa) y Sarai Gascón (libre), que mostró su nivel ya por la mañana donde nadaron Anastasiya Dmytriv y José Antonio Marí, que también se llevaron metal, el segundo para la joven andaluza y el primero para el valenciano desde 2012. Ambos fueron sustituidos por Marquès y Salguero, que hicieron dos buenas postas, con la primera finalizando tercera y su compañero dando el relevo a Llopis en quinta posición, pero cerca de sus rivales. El campeón paralímpico de 100 espalda S8 firmó unos 100 metros sensacionales para remontar y dejar en segunda posición a Gascón, una gran especialista en 100 libres. La nadadora catalana no pudo contener a Alexa Leary, que llevó al oro con récord paralímpico a Australia por delante de Países Bajos, que fue primero salvo al final, pero sí aguantó para alcanzar el bronce, su novena medalla paralímpica, con un tiempo de 4:29.39, 17 centésimas mejor que China. Además, hubo opción de haber conseguido una tercera medalla en La Défense Arena, pero Marian Polo se quedó a tan sólo cuatro centésimas del bronce en los 50 libres S13 donde Emma Feliu fue séptima. Berta García y Luis Huerta fueron sexta y octavo en los 100 braza SB4, Daniel Ferrer sexto en los 50 espalda S3 y Ariel Schrenck octavo en los 50 libre S9.

