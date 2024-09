Las Campos, juntas de nuevo en Málaga para recordar a María Teresa Campos pero con algunas ausencias

A pocos días de que se cumpla el primer año de la triste pérdida de María Teresa Campos, su familia ha querido recordarla de una forma muy especial con una discreta y privada misa en un lugar muy especial para todos los que la conocían. En esta ocasión sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, se daban cita en la Capilla de la Paloma, en Málaga, para rezara por el descanso eterno de su madre y reunirse con sus familiares y amigos más cercanos. Con algunas sonadas ausencias como la de José María Almoguera, que sigue centrado en su vida sin rastro de un acercamiento con su madre, el resto de nietos de María Teresa sí que se dieron cita en la misa como fue el caso de Carmen y Alejandra Rubio. A toda prisa y sin atender a los medios, la hija de Terelu entraba en el templo sin la compañía de su pareja y futuro papá de su bebé, Carlo Costanzia. A punto de comenzar una nueva etapa televisiva como colaboradora del programa 'Vamos a ver', la joven no reveló ningún detalle sobre el bebé como el sexo o el nombre que han elegido para el nuevo miembro de la familia. Por su parte, Terelu sí que se mostró feliz por su nueva etapa como abuela aunque confesó que aún no le ha comprado nada por precaución hasta la recta final del embarazo. Sobre los constantes rumores sobre una mala relación entre madre e hija, Terelu sentenció: "Yo te digo que yo no escucho esas tonterías, lo siento de verdad. No me merece ni comentar algo que me parece tan ridículo y absurdo. Yo no sé ya que se van a inventar algunos o algunas". Si le preguntan por las muchas críticas que ha recibido por la última fotografía que ha subido a su cuenta de Instagram en la que parece haber recurrido a los filtros, la colaboradora de televisión aclara: "¿Cómo me voy a poner un filtro? Mis amigos me mandaron las fotos a mí, ¿Que algunos se hayan retocado? eso yo no lo sé. Pero yo retocarme es que no sé hacerlo, no me interesa, es que me da lo mismo. Es decir, yo soy lo que soy. No me disfrazo". Ante estos ataques hacia su hermana por dichas fotografías, Carmen no dudó en defender a Terelu: "Son tonterías. Es que si no podemos estar pensando lo que piensan los demás. A todos no les gustamos". En cuanto a la nueva etapa profesional de Alejandra Rubio en 'Vamos a ver' en la que compartirá plató con ella, Carmen añadía: "Con Alejandra, estoy encantada de compartir".

