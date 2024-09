Isa Pantoja deja claro que lo único que quiere saber de su madre es si está bien

Isa Pantoja está en un punto de no retorno respecto a su madre. Cansada de recibir desprecios y, sobre todo, indiferencia, la colaboradora de televisión aseguraba hace unos días que le costaría mucho perdonar el distanciamiento que su madre tiene con ella sin motivo alguno. Además, esta semana ha realizado una entrevista para la revista Lecturas enseñando su nueva casa en el Puerto de Santa María, Cádiz, y ha confesado que ya le da igual si le pasa algo a su madre o no porque tiene la conciencia muy tranquila. Tras estas declaraciones, Marisa Martín Blázquez desvelaba en 'TardeAR' que Isabel Pantoja ha reaccionado con indiferencia y asegurando que ella ya sabía que a su hija no le importa nada de lo que a ella le pase porque lleva mucho tiempo sin importarle. Ante estas palabras, Isa ha dejado claro que "no creo que ella haya dicho esas cosas" y, además, ha recordado que ha sufrido muchos desprecios en casa de su madre y "no solamente los he dicho yo, otras personas también, como mi propio hermano que ha dicho esas cosas". Aunque no sabe la relación que quisiera tener con su madre en estos momentos, lo que sí nos dejaba claro es que "siempre pregunto" por su estado de salud y que lo único que desea en la actualidad es "saber si está bien".

