Eva Moral: "Este cuarto puesto y este ciclo es de todos los que tengo a mi alrededor"

La triatleta española Eva Moral dedicó su cuarto puesto de este lunes en la clase de silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos de París a "todas las personas" que le han ayudado en este ciclo en el que también fue madre y en el que ha "luchado y trabajado muchísimo", mientras que agradeció también el apoyo de SM la Reina Letizia, vital para dar "visibilidad". "Hace tres años estaba luchando por estar aquí sin saber si iba a poder clasificarme después de haber sido mamá y todo lo que lleva. Me clasifiqué, mis objetivos subieron porque soy una persona superambiciosa, he luchado y trabajado muchísimo, casi por encima de mis posibilidades y gracias al apoyo de mi pareja, que es mi entrenador, y de mi familia, este puesto y este periodo no solo es mío, sino de todos los que tengo a mi alrededor", recalcó Moral a los medios. La madrileña dejó claro que "sin ellos es imposible" porque con un bebé tan pequeño como el que tiene necesitan ese "refuerzo", y lamentó haberse quedado tan caer. "Se me ha escapado la medalla por segundos. La veía ahí, cerca, cerca, pero bueno, ha estado toda mi familia viéndome y saben que lucho hasta el final y así ha sido", comentó. "Yo siempre dije que mi puesto aquí en París estaría entre un segundo y un quinto, ha sido un cuarto, la medalla de chocolate, que me gusta mucho, así que hoy me voy a comer algo de chocolate, el muffin ese que lo llevo viendo ahí en la Villa todos los días y no me lo he comido", añadió. Para Moral "ha sido espectacular la gente que hay por todo el recorrido, con un montón de españoles, que se te pone la carne de gallina". "Esto es algo que no se puede olvidar y, claro, mi bebé viéndome, mi niña, que no sé si se entera de algo o piensa que su madre está en la calle loca de remate, pero ha sido muy emocionante", confesó. La triatleta también tuvo un momento "muy emocionante" con SM la Reina Letizia, este lunes apoyando a este deporte. "Esta mañana me avisaron de que seguramente quisiera verme y creo que es también muy importante que las instituciones y la institución tan importante como es la monarquía apoye el deporte paralímpico porque al final muchas veces estamos invisibilizados y esto nos da visibilidad y se ve y se empieza a entender que es deporte de alto nivel y élite total del mundo, estamos aquí los mejores del mundo", subrayó. Sobre la natación en el Sena, recordó que World Triathlon estaba "muy preocupada por la salud de los atletas". "Una vez ya adentro, sí que hay corriente y todas teníamos muy claro que había que pegarse a la pared y nos hemos pegado, pero bien pegado para que la corriente fuera menor", detalló. "Ha sido una natación dura, pero luego creo que para mí el circuito de bici era más complicado por el tema del adoquín que es horroroso en handbike porque lo notamos desde la cabeza hasta los pies y botábamos muchísimo, y además era muy técnico, pero también me he encontrado muy bien, como en todas las disciplinas. Y luego la carrera, que he sido rapidísima", sentenció.

Compartir nota: Guardar Nuevo