El eurocomisario de Clima dice que "sería ingenuo negar que Europa tiene un problema chino"

Bruselas, 2 sep (EFE).- El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, aseguró hoy que la Unión Europea tiene "un problema chino" de competencia desleal y se comprometió a proteger industrias verdes emergentes como la de los electrolizadores empleados para producir hidrógeno verde.

"China nos desafía de una forma tan fundamental que sería ingenuo negar que Europa tiene un problema chino", dijo Hoekstra en un discurso de apertura del año académico de la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos).

El comisario de Clima, propuesto por La Haya para continuar en el próximo Ejecutivo de Ursula von der Leyen, aseguró que "Europa tendrá que hacer frente a varias crisis potencialmente existenciales" en los próximos años.

Se refirió a la posibilidad de que la guerra en Ucrania continúe "más allá de esta década", el cambio climático, las "disrupciones" de la inteligencia artificial o los "altos niveles de migración, y en algunos casos de integración fallida, se han convertido en fuente de problemas significativos en varios Estados miembros, y seguro en este (Países Bajos)".

Pero se explayó en particular sobre las ayudas de China a sus empresas que hacen imposible que las firmas europeas compitan en "un terreno de juego equilibrado".

Recordó que Europa tenía una floreciente industria de paneles solares en los años 2000, que en la última década ha sido "casi barrida" por las empresas chinas, que "entran en nuestros mercados con precios ultra bajos gracias al apoyo gubernamental masivo".

"Vemos que lo mismo está ocurriendo en otros sectores. Esto está descarrilando nuestra economía y aumentando nuestra dependencia. Eso es inaceptable", señaló.

El democristiano neerlandés agregó que Bruselas no quiere "cortar lazos con China", sino "restaurar el equilibrio".

"Las mismas reglas, ni más ni menos, las mismas reglas para ambas partes", dijo.

Según Hoekstra, que previsiblemente formará parte del Ejecutivo comunitario durante los próximos cinco años, señaló que "Europa tiene que contraatacar" porque de otro modo las marcas chinas de automóviles eléctricos "adelantarán" a las europeas, por ejemplo.

"Lo hicimos con los biocombustibles y otros sectores", como los aranceles de hasta el 37,6 % impuestos por Bruselas a la importación de coches eléctricos chinos "y seguiremos por ese camino".

Hoekstra se refirió al esquema de subastas de subsidios diseñada por la Comisión Europea para impulsar la producción de hidrógeno limpio en la Unión Europea, es decir, aquel obtenido a partir de la descomposición del agua con electrolizadores alimentados por energía renovable o de bajas emisiones como la nuclear.

El pasado abril, el Ejecutivo adjudicó 720 millones de euros en subsidios y prepara una segunda ronda para este mes de septiembre.

"Aunque la primera subasta demostró que los electrolizadores europeos tienen buena presencia, China ahora está suministrándolos en exceso y cada vez a un coste más bajo. Así que me aseguraré de que la próxima subasta sea distinta", anunció.

En concreto, la Comisión incluirá "criterios específicos para construir una cadena de suministro de electrolizadores europeos", afirmó.

"Y si la cibserseguridad europea no puede garantizarse, si los datos de nuestra gente y nuestras empresas no puede garantizarse, las empresas no podrán recibir apoyo", agregó Hoekstra.