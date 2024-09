Cabello acusa a Machado del apagón eléctrico y de reclutar a menores para los disturbios

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior del país, Diosdado Cabello Rondón, ha acusado este lunes al "sector fascista" liderado por la dirigente opositora María Corina Machado de ser el responsable del reciente ataque al sistema eléctrico que provocó un apagón el pasado viernes y de reclutar a menroes de edad para las protestas opositoras para denunciar fraude electoral. "El sector fascista de la señora María Corina Machado y todos los que están a su alrededor. Ella es la responsable directa de estos ataques", ha afirmado en su programa televisivo Con el Mazo Dando antes de reprochar que estas acciones perjudican a todos los venezolanos sin distinción. "Repiten el mismo guion con acciones como éstas, creyendo que le hacen daño solo a los chavistas y terminan atacando también a su propia gente", ha argumentado. También ha reprochado a Machado el "reclutamiento de menores" para participar en acciones violentas. "Hay una averiguación porque ahí hay menores que tienen rastros de pólvora en sus manos y hay personas fallecidas en el sitio donde ese joven fue detenido y esa es la averiguación que se está haciendo. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie. No secuestramos a nadie", ha argumentado. Además ha resaltado que algunos menores han sido liberados bajo medidas cautelares donde "los padres se hacen responsables de los actos de sus hijos". "¿Qué dicen muchos padres? Que ellos no sabían, que los contactaron (a los jóvenes) escondidos. ¿Quiénes? El fascismo de María Corina Machado", ha acusado. "Es la misma extrema derecha que reclutó niños para participar en las guarimbas para luego culpar al Gobierno por su detención", ha señalado. "La señora María Corina Machado es una fascista, es una asesina de niños, los lleva a la muerte, no les importa absolutamente nada, mientras sus hijos están en Estados Unidos viviendo como reyezuelos", ha reprochado. La ONG Foro Penal ha informado de que 86 de los más de cien menores de edad detenidos en las protestas desde el 28 de julio han sido ya puestos en libertad. Cabello ha resaltado que ninguna ONG ha intervenido en estas liberaciones, sino que el Estado ha seguido un proceso legal y los padres han asumido la responsabilidad.

Compartir nota: Guardar Nuevo