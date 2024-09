Badosa va en serio, Navarro fulmina a la campeona Gauff y Sabalenka y Zverev no fallan

Nueva York (EE.UU.), 1 sep (EFE).- Tan solo necesitó 82 minutos la española Paula Badosa para ganar por 6-1 y 6-2 a la china Yafan Wang y plantarse en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en una jornada dominical en la que también prolongaron su camino neoyorquino con autoridad la bielorrusa Aryna Sabelenka y el alemán Alexander Zverev.

Badosa, 29 del mundo, no desaprovechó la oportunidad contra Wang, número 80 del ránking, e igualó su mejor resultado en un 'grande'.

Este martes intentará prolongar su sueño neoyorquino cuando enfrentará a Emma Navarro (n.12) en los cuartos.

Navarro dio la sorpresa este domingo al triunfar por 6-3, 4-6 y 6-3 contra Coco Gauff, tres del mundo y vigente campeona del torneo.

Habrá un duelo de alto voltaje en cuartos entre dos jugadoras en gran estado de forma. Badosa ganó el único precedente, este mismo año en la tierra batida de Roma, y fue recientemente campeona en Washington DC.

La catalana, que vivió un año muy complicado en 2023 y un arranque de 2024 marcado por los problemas físicos, está recuperando su mejor versión.

"No me gusta comparar: son Paulas diferentes. El tenis que había en 2021 para mí es un poco diferente al que hay ahora: ahora es todo más agresivo, más rápido. En ese momento quizá era un poquito más físico, podía jugar un poco más táctico. También la gente no me conocía, sorprendía más, sabían menos cómo hacerme daño", dijo en la rueda de prensa posterior a su partido contra Wang.

También voló a los cuartos de final Aryna Sabalenka, número dos del mundo, que arrolló a la belga Elise Mertens 6-2 y 6-3 en una hora y 36 minutos. Sabalenka se medirá en los cuartos de final con la vencedora del partido entre la china Qinweng Zheng, séptima favorita, y la croata Donna Vekic (n.24).

En el circuito masculino, los dos favoritos para el título son el italiano Jannik Sinner (n.1) y Zverev (n.4).

El alemán remontó y triunfó por 3-6, 6-1, 6-2 y 6-2 ante el estadounidense Brandon Nakashima con un 88 % de puntos ganados con su primer saque.

Zverev, que todavía está con opciones de arrebatar a Sinner el número uno, necesitó dos horas y 36 minutos para doblegar a Nakashima (n.50).

A Zverev, que suma ya 56 victorias en esta temporada, le espera ahora Taylor Fritz, quien eliminó al noruego Casper Ruud (3-6, 6-4, 6-3 y 6-2).

Se despidió del torneo el australiano Alexei Popyrin, verdugo del serbio Novak Djokovic en la segunda ronda, que perdió 6-4, 7-6(3), 2-6 y 6-3 contra Frances Tiafoe en los octavos de final.

Popyrin, reciente campeón en Montreal y número 28 del mundo, había firmado una sobresaliente actuación ante Djokovic, vigente campeón en Nueva York, pero este domingo se topó con el tenis potente y el corazón de Tiafoe.

Su rival en cuartos será el búlgaro Grigor Dimitrov (n.9), que eliminó al ruso Andrey Rublev (n.6) tras ganar por 6-3, 7-6(3), 1-6, 3-6 y 6-3 en tres horas y 39 minutos. EFE

am/car

(foto)