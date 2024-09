Un total de 8,8 millones de alumnos vuelven a las aulas en España a partir de la próxima semana

Un total de 8.869.659 alumnos empezarán el nuevo curso a partir de la próxima semana, según cifras del alumnado matriculado en 2023-2024 en Enseñanzas de Régimen General del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. De entre ellos, los navarros serán los primeros en volver a las aulas el 5 de septiembre y los de Baleares, Extremadura y Galicia los últimos el 11. Por comunidades autónomas, los niños navarros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial deberán empezar el colegio tras las vacaciones de verano no antes del 5 de septiembre y no después del día 9, mientras que en Bachillerato y FP de Grado Básico comenzarán el curso 2024-2025 el día 5, en FP de Grado Medio el 9 y en FP de Grado Superior el 11. Sin embargo, los últimos en volver de sus vacaciones de verano serán los alumnos de Baleares y los de Galicia, donde las clases comenzarán el 11 de septiembre en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. También volverán al colegio el 11 de septiembre los alumnos de Infantil, Primaria, ESO y FP de Extremadura, aunque en esta región en Bachillerato arrancarán las clases el 12 de septiembre. Un día más tarde que los navarros arrancarán sus clases los alumnos de Castilla y León, Cataluña y el País Vasco. Así, en Castilla y León volverán a las aulas el día 6 de septiembre los de Infantil, Primaria, Educación Especial y los de ESO escolarizados en centros de Primaria, mientras que el resto de alumnos de ESO, los de Bachillerato y de FP comenzarán el día 12. En Cataluña, los niños de Infantil, Primaria y Secundaria volverán al colegio el día 6 de septiembre y los de Bachillerato y FP, el día 12; y en el País Vasco no podrán comenzar las clases antes del 6 de septiembre en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, y el primer día lectivo podrá dedicarse a la presentación del curso 2024-2025. En Aragón, el 9 de septiembre arrancarán las clases en Infantil, Primaria, Educación Especial y ESO, el día 12 en Bachillerato y el 13 en FP; en las Islas Canarias empezarán el día 9 en Infantil, Primaria y ESO y el 10 en Bachillerato; en Cantabria, el 9 en Infantil, Primaria y Educación Especial y el 10 en ESO, Bachillerato y FP; en la Comunidad de Madrid, el día 9 en Infantil y Primaria y el 10 en ESO, Bachillerato y FP; en Murcia, el día 9 en Infantil, Primaria y Educación Especial, el 10 en ESO y Bachillerato y el 16 en FP. El mismo día, el 9, empezarán las clases después de las vacaciones de verano los estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de La Rioja y la Comunidad Valenciana. Tras ellos, en Andalucía los alumnos de Infantil y Primaria volverán a las aulas el 10 de septiembre y los de ESO, Bachillerato y FP lo harán el día 16; en Asturias el día 10 regresarán al colegio los estudiantes de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato y el día 16 los de FP; y en Castilla-La Mancha el día 10 comenzarán el curso los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y FP.

