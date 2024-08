Regina Do Santos atiza a Terelu Campos tras su salida de tono con la prensa

Terelu Campos ha sido uno de los personajes públicos que más críticas ha recibido esta semana tras vivir un desencuentro con la prensa cuando se le preguntaba por el repentino fallecimiento de Caritina Goyanes... y es que muy pocos compañeros han entendido la salida de tono que tuvo públicamente. Hace unos días, pudimos hablar con Regina Do Santos y estalla contra Terelu por dos motivos. El primero de ellos por las declaraciones que tuvo en la exclusiva que hizo en la revista Lecturas hablando de sus problemas económicos: "No lo puedo entender, pero cómo que esta mujer no llega a final de mes. ¿En qué gastas? Lo que pasa es que antes tenía el apoyo de la madre que estaba ahí, tenía el respaldo de mamá que programas y sabía que tenía asegurado por tu madre y por los programas que hacía... yo lo que no entiendo, ¿cómo que no llega a final de mes? ¿Qué diría un obrero?". El segundo motivo por el que ha atizado a la colaboradora de televisión es por ese comportamiento que tuvo con la prensa: "Pero, ¿por qué, Terelu? Como tú, que todos... en tu vida viviste de esto, con el ejemplo de tu madre, no puedes tratar mal a la prensa". A Regina le extraña "que una profesional como tú, Terelu, que trata mal a la prensa, porque si nadie hablara de ti, cariño, con todo mi respeto, nadie se acordaría de ti. No, Terelu, muy mal. Hay que tratar bien a la prensa, porque de ida y de vuelta nos ha ayudado hasta donde estamos". Y es que, aunque no sabe cuál es el motivo por el que ella tiene ese comportamiento con los medios, sí que nos desvelaba que "ella no era así, yo la conozco de muchos años. Pero ¿por qué está tan agria, por qué está tan mala a vosotros? ¿Qué habéis hecho? Tú te imaginas que si vosotros no hablarais nunca de ella... ¿Cómo ibas a dar exclusivas? Terelu, tú eres una mujer inteligente, piensa. Trata bien a la prensa. No trate mal porque ellos están haciendo su trabajo igual que tú haces el tuyo. Así que no seas tan agria".

