Pablo Urdangarin ofrece su entrevista más sincera sobre su futuro en el balonmano

Siguiendo los pasos de su padre en el balonmano, Pablo Urdangarin ya ha comenzado los primeros partidos de la temporada con el club BM Granollers... y lo cierto es que cada día tiene más claro cuál es el futuro que quiere en el terreno deportivo. El joven nos ha ofrecido una entrevista y nos ha confesado su deseo de ir a los Juegos Olímpicos: "Ojalá, sí, ojalá, llegar a las Olimpiadas es el sueño de cualquier deportista" y en contrato él estaría "encantado de poder representar a España en las Olimpiadas, así que espero que algún día se pueda cumplir". Al preguntarle si odia las comparaciones, el nieto del Rey Juan Carlos se mostraba de lo más respetuoso asegurando que "la gente puede seguir comparando, a mí no me importa, si la gente sigue hablando, pues que hable, y yo focalizado en lo mío, disfrutando del trayecto, y eso". Orgulloso de todo lo conseguido en la temporada, Pablo nos explicaba que "al final, si juegas bien, te vienen premios, y también agradecer a los compañeros que me ayudaron a recibir balones y a meterlos, con confianza". Si le pedimos un balance, el joven nos comentaba que "para mí ha sido una experiencia muy buena, donde he podido disfrutar de un equipo buenísimo. Han sido unos días en verano que hemos aprovechado mucho, hemos trabajado duro, y lo hemos ganado, lo hemos jugado muy bien, lo hemos disfrutado, así que súper bien". Por último, el mejor consejo que le han dado ha sido "disfrutar el trayecto y sonreír y ser humilde"... Eso sí, no nos desvelaba quién se lo había dado. En cuanto a sus vacaciones, nos desvelaba que ha estado "entrenando, manteniendo una preparación física que nos ha mandado el preparador físico, descansando y disfrutando con todos".

