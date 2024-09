Macron se reúne este lunes con el ex primer ministro Cazeneuve en medio de las negociaciones de gobierno

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá este próximo lunes con el ex primer ministro del país Bernard Cazeneuve en su búsqueda para designar un nuevo jefe del Gobierno tras las elecciones legislativas. Macron, que según fuentes próximas al mandatario anunciará su decisión "en los próximos días", de acuerdo con Bloomberg, también se reunirá con los expresidentes Francois Hollande y Nicolas Sarkozy en una ronda de consultas. Cazeneuve ocupó el cargo de primer ministro bajo la presidencia Hollande desde diciembre de 2016 a mayo de 2017 y, durante los últimos días, ha sonado como uno de los grandes 'tapados' para suceder a Gabriel Attal al frente del Consejo de Ministros. Abogado de profesion, Cazeneuve, de 61 años de edad, abandonó en 2022 el Partido Socialista para protestar por su alianza con el partido izquierdista La Francia Insumisa. Desde entonces ha sido percibido como un político de posiciones moderadas, del gusto del presidente francés quien, por ejemplo, se ha negado a designar como primera ministra a Lucie Castets, la opción elegida por el bloque de izquierdas del Nuevo Frente Popular, el más votado en los comicios legislativos. Fuentes del Gobierno francés, bajo condición de anonimato, consideran que el encuentro no hace sino cimentar los rumores que circulan desde hace días. "La hipótesis sobre (el nombramiento de ) Cazeneuve parece válida", hacen saber al diario 'Le Figaro' Mientras, el entorno de Bernard Cazeneuve recuerda al mismo medio que el ex primer ministro no ha mantenido hasta el momento "contacto directo alguno" ni con Macron ni con "colaboradores directos o indirectos" del mandatario. No obstante, las mismas fuentes apuntan que Cazeneuve, que se presentará al encuentro como "un hombre de izquierda responsable", estaría dispuesto a aceptar una hipotética oferta de Macron "si se cumplen las condiciones para un funcionamiento institucional normal, regular y estable".

