La Justicia alemana obliga al partido ultraderechista AfD a admitir periodistas en su fiesta electoral

El Tribunal Regional de Erfurt ha emitido este sábado una sentencia que dictamina que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) deberá permitir la presencia de varios periodistas --a los que pretendía vetar-- en su fiesta electoral tras las votaciones en Turingia que se celebran este domingo. No obstante, esta resolución no goza aún de carácter jurídicamente vinculante, dado que la AfD puede todavía recurrir la sentencia ante el Tribunal Regional Superior de Justicia. Sin embargo, dado el escaso margen de tiempo del que dispone el partido antes de la apertura de urnas este domingo, resulta difícil determinar si su cúpula llevará a cabo algún movimiento legal antes de la mencionada fiesta electoral. Este dictamen llega después de que los medios alemanes Der Spiegel, Springer Bild, Die Welt y 'Die Tageszeitung' acudieran de manera conjunta al tribunal regional para denunciar que algunos de sus periodistas habían sido excluidos de la celebración postelectoral de la AfD, que pretendían cubrir. En este sentido, el presidente del tribunal, Christoph von Friesen, ha defendido la sentencia afirmando que este tipo de actos tiene un "carácter informativo" y que, como la AfD ha permitido ya la entrada a representantes de otros medios, cabe admitir que se trata de un evento "abierto". Así, el partido deberá aceptar también la participación de periodistas de otros medios, a pesar de que este derecho no sea "ilimitado" en espacios reducidos, como ha espetado el portavoz adjunto de la asociación estatal de la AfD, Torben Braga. Braga ha señalado que aproximadamente 150 periodistas habían manifestado su deseo de acudir al evento hasta este sábado por la mañana y que el aforo del lugar --hasta ahora no revelado-- sólo permitía un total de 200 participantes, y otros 50 representantes de medios ya habían recibido también acreditación. Previamente, el portavoz ultraderechista ha declarado que la AfD se planteaba incluso cancelar la fiesta electoral si la Justicia fallaba en favor de la prensa. Este domingo, los ciudadanos de Turingia están llamados a elegir un nuevo Parlamento estatal, en una cita electoral a la que --según los últimos sondeos-- la AfD y su principal candidato, Björn Höcke, acuden como líderes con predicciones que les auguran en torno a un 30 por ciento de los votos.

