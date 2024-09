La defensa rusa derriba cerca de 160 drones ucranianos sobre 15 regiones del país

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado durante la noche del sábado al domingo alrededor de 160 vehículos aéreos de las tropas ucranianas sobre 15 regiones distintas del territorio ruso, entre ellas Briansk, Bélgorod o Moscú, han informado las autoridades nacionales y locales. "Esta pasada noche, cuando el régimen de Kiev ha intentado llevar a cabo un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados contra objetos en el territorio de la Federación de Rusia, los sistemas de defensa aérea de servicio han destruido e interceptado 158 vehículos aéreos no tripulados de tipo ucraniano sobre el territorio de la Federación de Rusia", ha explicado el Ministerio de Defensa ruso vía Telegram. Concretamente, los ataques se han distribuido de la siguiente manera, según el mismo informe: "Durante la noche en la región de Kursk, 46 vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos e interceptados; 34 en el territorio de la región de Briansk; 28 en el territorio de la región de Voronezh; 14 en el territorio de la región de Bélgorod; ocho en el territorio de Riazán; dos sobre Moscú; siete sobre la región de Moscú; cinco en el territorio de la región de Kaluga; cuatro sobre el territorio de la región de Lipetsk; tres sobre el territorio de la región de Tula; dos UAV cada uno en las regiones de Tambov y Smolensk; y uno cada uno Oryol, Tver e Ivanovo". Previamente, a primera hora de la madrugada, el gobernador regional de Briansk, Alexander Bogomaz, había comunicado también a través de su canal de Telegram que sus fuerzas de defensa aérea continuaban "destruyendo vehículos aéreos no tripulados enemigos" sobre el territorio de la región, asegurando que en el momento de la comunicación habían derribado ya 14. Hasta "14 vehículos aéreos no tripulados tipo avión más han sido descubiertos y destruidos por unidades de defensa aérea del Ministerio de Defensa ruso", explicitó Bogomaz, revelando que no había habido víctimas ni daños y que los servicios de emergencia estaban "disponibles" en el lugar. Por su parte, el gobernador regional de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, notificó a través de la misma plataforma que sus sistemas defensivos han derribado "varios objetivos aéreos al acercarse a la ciudad", aunque según los informes preliminares no se han registrado víctimas. En cambio, sí se produjeron daños materiales en tres edificios de apartamentos, una vivienda particular, dos edificios comerciales y un aparcamiento, en el que se ha producido un incendio que ha calcinado tres vehículos, según Gladkov. Asimismo, el gobernador de Lipetsk, Igor Artamonov, informó de la destrucción de un dron ucraniano sobre la zona industrial de la región, en una ofensiva que --ha asegurado-- no ha dejado víctimas mortales y tampoco heridos. Más tarde, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, denunció --a intervalos de aproximadamente una hora-- la intercepción de hasta cuatro drones más que volaban con destino a la capital rusa, forzando el despliegue de "especialistas de los servicios de emergencias a los lugares donde han caído los escombros", aunque sin dejar víctimas ni heridos. En términos similares, representantes de las regiones de Riazán y Tula alertaron casi simultáneamente de que han frenado ataques con drones del Ejército ucraniano en sus respectivos territorios. El gobernador regional de Riazán, Pavel Malkov, o especificó el número exacto de vehículos aéreos no tripulados interceptados, mientras que el Ministerio de Seguridad Regional declaró que habían sido tres los drones afectados. Estos ataques llegan después de que al menos dos personas hayan muerto y diez más hayan resultado heridas en un bombardeo ruso sobre un edificio residencial de Cherkasi Lozova, en la región ucraniana de Járkov, elevando a nueve los fallecidos y a 107 los heridos en las últimas horas, según han informado este sábado las autoridades ucranianas.

