José Luis López 'El Turronero' desvela su vínculo con David Bisbal

José Luis López 'El Turronero' organizó este sábado un concierto solidario con David Bisbal en Ubrique y aprovechamos para hablar con él sobre la actualidad mediática que rodea a su amigo íntimo, Bertín Osborne. Llamó la atención que, en un acto como este, el presentador de televisión no estuviera, pero nos explicó que "no va a venir porque el acto en sí, los protagonistas hoy del acto, yo creo que son la gente del pueblo y los ciudadanos, entonces si traes a muchos conocidos al final el acto pierde un poco". Además, José Luis nos confesaba estar muy agradecido a David Bisbal porque "aparte de ser amigos, somos amigos los dos, él ha estado conmigo aquí tres días, dándome tranquilidad... 'apasándonos' los dos, yendo a rezar, esperando que llegue la hora de que todo el mundo disfrute". Y es que para el Turronero "tener aquí a David ha sido todo un privilegio" porque "es una persona súper maravillosa. Nosotros tenemos una amistad y somos amigos desde lo más hondo, somos amigos profundos, y la verdad es que ha sido todo un placer, porque ha estado en familia, y bueno, eso él lo valora mucho, lo mismo que yo, y ha estado muy cómodo en todo momento, porque ha estado en mi casa, que es donde mejor se siente estar con un amigo". Una amistad que no sólo demostraron ayer, ya que el artista "se va súper feliz, está súper feliz, de hecho hemos estado comiendo todos juntos, cenando, y ha sido una maravilla todo".

