Hombres G y Juan Magán cierran a lo grande la XIII Edición de Starlite Occident en Marbella

"Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño pijo, en un Ford Fiesta blanco, y un jersey amarillo*". Pocos inicios de canción han sido tarareados por el público de Starlite Occident con más fuerza, felicidad y nostalgia que el de "Devuélveme a mi Chica" de Hombres G, todo un mito de la historia del pop nacional. Las voces de los asistentes llenaron la cantera donde anoche, con un concierto tan especial y emocionante, se puso punto final a esta exitosa y aclamada XIII edición del festival celebrado en Marbella, Andalucía. Hombres G, sin embargo, no dieron margen a la melancolía, a pesar de ser el grupo encargado de cerrar Starlite Occident 2024 y atesorar un repertorio que transporta, a quién más y quién menos, a tiempos pasados. David Summers (cantante y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería) demostraron desde el inicio, pletóricos de felicidad y de optimismo, que estaban allí con el objetivo de -tal y como se titula una de sus canciones más conocidas y, que por supuesto, no faltó en el repertorio-, "Voy a pasármelo bien". Y es que con una setlist como la que atesora el grupo creado en Madrid a principios de los 80, fue imposible pasárselo de ninguna otra manera. "Estamos muy orgullosos de estar cerrando esta edición. No sabéis lo felices que estamos esta noche en Starlite Occident, sobre uno de los escenarios más impresionantes", reconocían Hombres G. "Venezia", "El Ataque de las Chicas Cocodrilo", "Marta Tiene un Marcapasos", "Mujer de bandera", "Si no te tengo a ti", "No te puedo besar" ... Una lista de hits interminable, que no solo han superado el paso de los años con solvencia, sino que han ido creciendo con el tiempo gracias a la experiencia de la banda y a su estatus de temas legendarios. Canciones icónicas que pertenecen a los cinco primeros discos que la banda registró en la década de los 80, y que marcó un antes y un después en la historia del pop nacional: "Hombres G" (1985), "La Cagaste* Burt Lancaster" (1986), "Estamos Locos... ¿o Qué?" (1987), "Agitar antes de Usar" (1988) y "Voy a Pasármelo Bien" (1989). En aquella época, la banda se convirtió en el mayor fenómeno fan que tenía lugar en nuestro país hasta la fecha, abarrotando estadios cuando nadie lo hacía, y creando desmayos y aglomeraciones en cualquier lugar o evento al que asistían. Emulando a los Beatles, su popularidad fue tal, que incluso protagonizaron películas basadas en la banda sonora de sus canciones, como la exitosa "Sufre Mamón" (1987) o "Suéltate el Pelo" (1988), largometrajes del director de cine Manuel Summers, padre del cantante. Cuarenta años después, David, Rafa, Dani y Javi, mantienen intacto ese encanto que los convirtió en el grupo español que más copias de discos vendió en su momento y, también, en la primera banda que cruzó el charco, llenando estadios y salas de conciertos en toda Latinoamérica e, incluso, en Estados Unidos. Un encanto, cercano y auténtico, que anoche conquistó a todo el público del festival boutique, convirtiéndose en el mejor cierre de cartel de la edición XIII de Starlite Occident que nadie hubiese podido imaginar. Entre los rostros conocidos disfrutando anoche del concierto, se encontraban Fernando Tejero, David Silva y Marta Martínez-Bordiú. Como broche final, Juan Magán firmó su décima y última velada frente a los platos del espacio Sessions, el mejor club nocturno al aire libre. El rey del electro latino, junto a David Summers, Fernando Tejero, Sandra García-Sanjuán y Marta Martínez-Bordiú cantaron "Devuélveme a mi chica". DJ residente de esta edición del festival, y consciente de lo que necesita un after party al nivel de las estrellas, se encargó de hacer bailar al público hasta el amanecer. En plena naturaleza, rodeado de estrellas y entre un ambiente mágico, el festival envolvió a los asistentes en una experiencia excitante y rompedora, solo vista en el mejor festival boutique del mundo.

