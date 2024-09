Gianmarco Onestini reacciona a la sentencia contra Daniel Sancho

Desde que conocimos hace unos días la sentencia contra Daniel Sancho no se ha hablado de otra cosa en España de la cadena perpetua que tendrá que cumplir por el asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Hace unos días nos encontrábamos, después de mucho tiempo sin verle ante las cámaras, a Gianmarco Onestini y le preguntábamos por su corazón, pero lo cierto es que no tenía ganas de desvelarnos en qué momento sentimental se encuentra. De lo que no dudó en hablar fue de la sentencia de Daniel Sancho y es que al preguntarle por cómo afrontaría él algo así, el colaborador de televisión dejaba claro que "no, no lo afronto porque yo no soy un criminal, soy una persona que estudia ley, una persona que respeta las leyes, entonces no me puedo poner en su posición". Sorprendido por la repercusión que ha tenido el caso en España, Gianmarco aseguraba que "yo no haría nunca estas cosas" porque "soy una persona correcta y que respeta la ley"... desentendiendo de la polémica: "No me interesa, no, no quiero saber nada".

