Dimite el ministro de Defensa de Honduras dentro de una investigación familiar por narcotráfico

El ministro de Defensa de Honduras y sobrino de la presidenta del país, José Manuel Zelaya, ha renunciado este domingo a su cargo, después de lo hiciera su padre, el secretario del Parlamento, Carlos Zelaya, tras admitir un encuentro en 2013 con varios narcotraficantes que le ofrecieron dinero para su campaña. "La misión del Partido Libre y de la Resistencia está por encima del ejercicio de un cargo público, por ello, y para que se investigue con toda libertad, he presentado mi renuncia como ministro de Defensa ante la presidenta Xiomara Castro", ha declarado José Manuel Zelaya en su cuenta de la red social X, defendiendo la "integridad y el honor de (su) padre". Estas declaraciones se producen después de que el diputado oficialista y cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya Rosales, renunciara a la Secretaría del Parlamento para "despejarse de cualquier blindajes para que se le investigue", tras ser citado en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández por diferentes cargos, entre ellos, el de narcotráfico. La decisión ha sido anunciada después de que Zelaya Rosales haya comparecido, según su hijo "voluntariamente", ante la Fiscalía, donde ha reconocido que hace once años estuvo "en una reunión donde estaban el 'Cachiro', Ramón Mata, Adán Funes, entre otras personas" acusadas de narcotráfico y en la que "hubo ofrecimiento de aportaciones" para su campaña política. Durante una sesión que ha durado cinco horas, el secretario del Parlamento ha defendido que fue víctima de una "trampa", alegando que "ahora sé que esa reunión fue grabada", según las declaraciones que recoge el diario 'La Prensa'. Por otra parte, Zelaya ha asegurado que "si mañana Estados Unidos dice que se me extradite, estoy listo", descartando que su renuncia esté relacionada con la reciente decisión de la presidenta Castro de romper el tratado de extradición con Estados unidos. El diputado ha pedido "disculpas públicamente" a su hermano, el expresidente y marido de Castro, Manuel Zelaya --quien ha convocado una reunión de "emergencia" del Partido Libre para este domingo-- y a la mandataria, por participar en la reunión de la que, dice "existe un vídeo", sin su "aval ni acompañamiento".

