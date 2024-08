Diego Pablo Simeone: "Sobre todo, estamos conociendo a los futbolistas"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que, "sobre todo" lo que rodea a los recientes fichajes de su club, él y su 'staff' técnico están "conociendo a los futbolistas" de cerca, para así "sacarle el mayor partido posible a cada uno" y conseguir buenos resultados como el de este sábado en Bilbao por 0-1 ante el Athletic. "Creo que, sobre todo, estamos conociendo a los futbolistas. Gallagher llegó hace ocho días, Robin [Le Normand] llegó hace 18, Sorloth llegó también hace 20 días. ¿Quién más? Julián llegó hace 19, Musso llegó ayer, a Lenglet todavía no le pudimos dar la posibilidad de jugar porque nos estamos conociendo... Hay un tiempo que está claro que yo como hincha no me importa", afirmó el 'Cholo' desde el Estadio de San Mamés. "Pero nosotros como entrenadores tenemos un tiempo y, bueno, ojalá que con el tiempo nos podamos ir conociendo lo más rápido posible y sacarle el mayor partido posible a cada uno de los que tenemos", añadió el técnico argentino después de esa victoria en la jornada 4 de LaLiga EA Sports. "Del lado donde están ustedes los periodistas, tienen que opinar y decir lo que lo que ven. Pero yo voy más allá de eso, voy conviviendo con los futbolistas todos los días. Los conozco, los voy conociendo porque hay muchos chicos que son nuevos y tenemos que ir encontrándoles su mejor posición para que nos puedan dar más cosas", insistió Simeone. En este sentido, definió la actuación de sus pupilos en San Mamés como "un partido muy bueno del colectivo" y "con un parado defensivo importante para un equipo que genera muchas situaciones de gol y que no pudo generar con todo ese ataque buenísimo que siempre tienen". "En el primer tiempo nos faltó más tranquilidad cuando recuperábamos la pelota, estábamos apresurados. De verdad que la cancha estaba muy rápida y con la llovizna se hacía todo... uf, no podíamos controlarla bien. La transición en ataque no era precisa, pero sí se veía que, en cuanto acertáramos algún pase en transición buena, le podíamos generar el problema porque ya en el primer tiempo se veía, aunque no progresó porque no fuimos precisos", explicó el entrenador colchonero. "En el segundo tiempo ya creo que fue diferente, subimos un poco la precisión, empezamos desde lo posicional a atacar con Lino y con Gallagher muy bien por izquierda, y con Griezmann y con Marcos [Llorente] muy bien por derecha. A Marcos le picaba toda la pelota siempre mal: una atrás, una adelante, el control, la larga... No pudo nunca hilvanar una acción mejor, pero se veía que había peligro", dijo. "El partido iba avanzando y entendía que el momento de poner tres delanteros era en el momento en que quedó Sorloth y Giuliano por izquierda dándonos la posibilidad de salir con velocidad, dándonos la posibilidad de tener una presión más agresiva, como pasó. Y a partir de ahí, Ángel [Correa] una vez más sigue haciendo de las suyas y nos dio una alegría enorme. Y me pone muy contento por él porque está trabajando muy bien, porque siempre es uno de los que reclama más minutos; y hay veces que se los puedo dar y hay veces que no", admitió el 'Cholo'. "Creo que tenemos una plantilla para jugar de distintas maneras. El otro día con el Espanyol fue un ataque continuo. En el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco situaciones de gol muy importantes para poder marcar. No pudimos marcar, pero las tuvimos y el partido se desarrolló como queríamos jugarlo, controlado desde atacar. Bueno, no se pudo convertir. Hoy esperábamos otro partido, queríamos jugar otro partido y jugamos el partido que queríamos jugar", subrayó Simeone. Luego destacó de su zaga haber estado "defensivamente fuerte" y "sabiendo que íbamos a tener gente con velocidad en el inicio, que tenía buena velocidad para darle más potencia con la fuerza de Sorloth". "En esos pocos minutos que jugó, tuvo dos o tres situaciones importantes. Nos sacó de atrás en la jugada del gol, que viene precedida de una recuperación de él y nos dio la posibilidad de, como siempre decimos con los cambios, darle más energía y más vitalidad al equipo", apuntó. "Hemos jugado con rivales importantes. Los dos goles del Villarreal no los pudimos resolver individualmente mejor, pero podríamos haberlo resuelto mejor", recordó sobre su comienzo de este curso liguero. "Jugamos ya mil veces contra el Athletic. Sabemos de su fortaleza y sabemos que es un equipo, sobre todo en el primer tiempo cuando se pone en ventaja, muy difícil de sostener. Y cada vez que hemos venido y hemos sostenido el primer tiempo con la portería cero, nos dio la posibilidad siempre de tener buenos resultados", añadió el entrenador argentino. "Es verdad que tuvimos que hacer un esfuerzo grande para sostener porque el trabajo de Gallagher, de Griezmann, de Julián, de Barrios y de Koke fue fuerte, ni que hablar de los defensores. Pero eso nos permitía el partido que queríamos jugar. Hoy planteamos un partido en el que necesitábamos jugar mejor con la pelota cuando la recuperásemos. No lo pudimos hacer, pero cuando en el segundo tiempo mejoramos con el pie, crecimos en el ataque. Pero el plan fue ese y estuvimos cerca de lo que quisimos", reiteró Simeone en su conferencia de prensa desde Bilbao. "Cada vez que en el calendario sale Athletic a las 21.00, a las 17.00 o cuando toque, fuera de casa... Pues partido duro, difícil y con un primer tiempo que, si logramos superarlo, recorremos mejor los partidos cuando no lo logramos recuperar, como pasó en estos últimos tiempos que hemos perdido. Fueron superiores, fueron mejores, aprovecharon los espacios, ya nosotros teníamos que abrirnos y con la velocidad que tienen los tres de arriba saben aprovechar todo su juego", indicó. "Me pone muy contento porque obviamente no sabía lo de que hace un año que no perdía, pero está claro que tiene un gran equipo y lo mostró toda la temporada pasada", elogió al equipo bilbaíno antes de defender a su compatriota Julián Álvarez. "Tranquilidad. Julián es un jugador extraordinario, nos ayudará muchísimo", recalcó sobre su delantero. "Tiene seguridad en su juego, su talento, su gol, su predisposición para jugar, que le va a hacer muy bien al equipo. Lo tenemos que acompañar nosotros para que las cosas salgan naturalmente como tienen que salir. Y no nos olvidemos que Griezmann, que tardó... ¿cuánto tardó para hacer un par de goles en la época que apenas llegó? Griezmann no es Julián Álvarez, porque Julián Álvarez viene con otro recorrido del que tenía Antoine, pero seguro que en breve nos encontramos con lo que él quiere y todos queremos, que es el gol", zanjó el técnico colchonero.

Compartir nota: Guardar Nuevo