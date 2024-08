Susana Rodríguez: "Es un honor saber que eres el estándar a batir"

La triatleta paralímpica Susana Rodríguez considera "un honor" saber que es el "estándar a batir" para sus rivales, aunque también "es una responsabilidad" el llegar a los Juegos de París como vigente campeona en Tokyo 2020, pero no olvida las circunstancias complicadas en las que se desarrollará la prueba de natación después de la problemática con la contaminación y la corriente del agua en el río Sena, que albergará la competición. "Es una responsabilidad, pero también es un honor el saber que eres el estándar a batir. Cuando empecé a practicar deporte nunca jamás habría pensado que iba a llegar todo lo que llegó. Es más presión, porque se espera mucho de ti, pero los primeros que más esperamos somos los vencedores", declaró Susana Rodríguez en una entrevista con Europa Press tras la despedida del Equipo Paralímpico Español antes de viajar a París. La triatleta con discapacidad visual afronta la cita gala con el objetivo de hacer allí su "mejor carrera", sabiendo que el resto no depende de ella. No olvida que "todo el mundo prepara bien los Juegos, y que ahora mismo hay un nivel muy alto en la categoría de tándem", lo que es "muy bueno para el deporte". "Esperemos acabar la carrera sabiendo que no habríamos podido dar más y que no haya ningún factor externo que influya", deseó. Sobre este aspecto, la gallega explicó que se prepara "a nivel mental" para afrontar esta situación. "Son unas circunstancias sobre todo de incertidumbre respecto a qué distancia se va a nadar, qué corriente va a haber, que son totalmente cambiantes", indicó. Ella tiene claro que debe "preparar la cabeza para intentar tener el foco solo en lo más importante" porque es consciente de que la decisión de la organización será "a última hora", como ya sucedió en los Juegos Olímpicos hace un mes, que se tuvo que atrasar la prueba masculina un día por la contaminación del agua. En este caso, todas las pruebas se disputarán finalmente el mismo día 1 de septiembre y no en dos días repartidos, aunque el recorrido en el río se mantiene. Para la deportista, el Sena es "un lugar increíble", y señaló que "la organización ha hecho un esfuerzo y ha invertido mucho dinero en preparar un lugar emblemático para desarrollar las competiciones de natación en aguas abiertas", pero lamentó que "parece que el resultado no es el óptimo", y que eso no es lo mejor para los deportistas porque "el trabajo que hay detrás invertido es brutal". La campeona paralímpica deseó que en el futuro, los escenarios que se planteen "tengan como prioridad la seguridad y el bienestar del deportista", y no solo "mostrar las cualidades de una ciudad que nadie las pone en duda". Rodríguez tiene claro que, al tratarse de una competición con deportistas con discapacidad", "siempre hay desigualdades", y que hay triatletas que podrían tener "muchas más dificultades para nadar". "Por mucho que se intente igualar, en una categoría hay gente que está en el límite inferior de gravedad y en el límite superior, y ese tipo de factores acentúan el problema que tenemos". En su caso, con una ceguera del 95%, es consciente de que si va a competir sin haber podido entrenar anteriormente en esas condiciones, "la diferencia que hay con el compañero que ve y que va viendo las boyas es grande".

