Sábado, 31 de agosto de 2024 (10.00 GMT)

Caracas - Venezuela pemanece en una grave crisis política tras los cuesitonados resultados electorales de las pasadas presidenciales y en medio de acusaciones del Gobierno a la oposición de perpetrar "ataques criminales" como el apagón nacional registrado el viernes.

(Ciudad de México - Los mexicanos se preparan para el último Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un ambiente festivo en el que el mandatario conserva su alta popularidad y su figura permanece en el centro del debate político.

Jerusalén - La guerra en Gaza cumple 330 días con más de 40.600 muertos en un enclave devastado donde Israel afianza su presencia militar mientras abre un nuevo frente en Cisjordania ocupada, con incursiones que causan decenas de víctimas en ese otro territorio palestino.

Kiev - Ucrania prosigue su agónica defensa de Pokrovsk, en el frente del este, y trata de mantener y expandir su presencia militar en la región rusa de Kursk.

Leópolis (Ucrania).- Ucrania llora a las víctimas del bombardeo ruso de un edificio de apartamentos en Járkov, que mató al menos a 7 personas e hirió a 97, en medio de la continua negativa de EEUU y otros aliados a permitir ataques de largo alcance contra aeródromos rusos. Por Rostyslav Averchuk

Londres - Los ecos de la desinformación resuenan un mes después de los disturbios en el Reino Unido motivados por la noticia falsa sobre el autor del acuchillamiento en la localidad inglesa de Southport, donde tres niñas murieron y otras diez personas resultaron heridas. Por Cristina Alonso Pascual

Moscú - El atentado islamista perpetrado en marzo contra la sala de conciertos de Crocus City Hall es una continuación de la matanza ocurrida en la escuela de Beslán, que cumple ahora 20 años, dice a EFE Susana Dudíeva, presidenta de la organización Madres de Beslán.

Ciudad del Vaticano - En su viaje la próxima semana a Asia y Oceanía el papa Francisco relanzará algunos de los temas más importantes de su pontificado como el diálogo con el Islam y la protección del Medio Ambiente.



Los Ángeles (EE.UU.) - La música exhibe su poder en la campaña electoral de EE.UU. con cada vez más artistas sumándose al rechazo a Donald Trump mientras los candidatos a la Casa Blanca se valen de poderosas letras de canciones para plasmar su visión de libertad en sus mítines. Por Mikaela Viqueira

Venecia (Italia).- Justin Kurzel, director de 'Macbeth' o 'Assassin's Creed', entra en la competición oficial en la mostra de Venecia con 'The order', un filme sobre un grupo terrorista y supremacista protagonizado por Jude Law y Nicholas Hoult.



Venecia (Italia).- Thomas Vinterberg, director de 'La caza' y 'Otra ronda', presenta fuera de competición en Venecia la serie 'Families like ours', un drama distópico ambientado en Dinamarca, donde una catástrofe natural obliga a evacuar a toda la población.



São Paulo - Un grupo de científicos se esfuerza por examinar el estado de salud de los delfines rosados de la Amazonía brasileña y colocarles GPS ante el temor de que la sequía que atraviesa la región cause estragos en esta especie ya amenazada de extinción. Por Jon Martín Cullell

Agenda Informativa

San Juan.- PUERTO RICO DENGUE.- El Hospital Auxilio Mutuo de San Juan es el escenario donde se realiza un estudio sin precedentes para identificar una enfermedad que tiene en estado de emergencia a Puerto Rico. (foto) (video)



Salvador.- BRASIL ÁFRICA.- Conferencia sobre la Diáspora Africana en las Américas, que reunirá en Brasil autoridades, investigadores, personalidades de la cultura y líderes sociales para debatir sobre panafricanismo.

Praga.- FORO SEGURIDAD.- La 19ª edición del Foro GLOBSEC reune a políticos, empresarios, académicos y ONGs con el fin de debatir y diseñar estrategias sobre política internacional y en materia de seguridad.

Copenhague.- NORUEGA REALEZA.- La princesa Marta Luisa de Noruega contrae matrimonio con el chamán estadounidense Durek Verret en la localidad noruega de Geiranger (oeste).

Kabul.- AFGANISTÁN TALIBANES.- Afganistán celebra el aniversario de la retirada de las tropas de Estados Unidos y la OTAN, tras el cuestionado acuerdo entre Washington y los talibanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

