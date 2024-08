La española Dalia Santiago se queda cerca de la pelea por las medallas en +65 kilos K44

La taekwondista española Dalia Santiago no pudo conseguir este sábado entrar en la lucha por las medallas en la categoría de +65 kilos K44 de los Juegos Paralímpicos de París después de caer primero en los cuartos de final y después en el primer combate de repesca. La catalana, debutante en unos Juegos y quinta favorita del cuadro, comenzó su andadura en los octavos de final donde apenas dio opciones a su rival, Manega Tapari, representante de Nueva Papua Guinea, a la que derrotó con mucha claridad por 35-6. En cuartos, a la española de 26 años le esperaba ya un rival de mucho más nivel como la brasileña Debora Menezes, cuarta cabeza de serie y medalla de plata hace tres años en Tokio, aunque entonces en un peso menor, +58, y con la que libró un tenso y emocionante combate, con emoción hasta el final. Y es que pese a que la sudamericana fue la que dominó prácticamente todo el combate, al final sufrió ante la buena reacción de la de Ripoll. Esta llegó a dominar 8-6 a falta de algo más de tres minutos, pero entonces ocho puntos seguidos que le ponían el pase a la lucha por las medallas muy caro. Además, el tiempo no corría a favor de Santiago, que en un minuto tenía que firmar una remontada épica, que cerca estuvo de conseguir. La taekwondista española se puso 13-16 a falta de 23 segundos y 15-16 a falta de cinco, pero la brasileña aguantó para hacerse con el triunfo por 15-17. Esta derrota le cerró a la catalana el pase a las semifinales, pero le dio una vía todavía para aspirar a la medalla de bronce a través de la repesca. El primer obstáculo era la griega Eleni Papastamatopoulou, que la había derrotado hace unos meses en las semifinales del Campeonato de Europa, y la helena se le volvió a cruzar en el camino en otro combate igualado. Jaleada por su hermano y su pareja desde la grada, Santiago empezó bien y llegó a dominar 3-6. Sin embargo, encajó seis puntos, cuatro de ellos prácticamente seguidos que le dieron el control (9-6) a Papastamatopoulou. Quedaba mucho tiempo, pero la subcampeona de Europa se defendió bien y cerró el combate en el último suspiro ante los intentos de la española, que cayó por 11-7. "ESTOY MUY ORGULLOSA DE MI TRABAJO" "La verdad que con el trabajo estoy muy contenta porque he hecho un muy buen trabajo. No hemos conseguido el resultado que esperábamos, que queríamos, pero la verdad que sobre el tapiz me he sentido muy cómoda, cero nervios una vez he salido a pista, concentrada en lo que tenía que estar y la verdad que estoy muy orgullosa de mi trabajo y de lo que he realizado hoy aquí", señaló Santiago en zona mixta. A la catalana le gustó competir en "un escenario muy muy bonito" como el Grand Palais. "Bajar por la escalera ya te da impresión porque ves a todo el mundo, ya nada más salir que todo el mundo te aplaude y es brutal y una motivación que te dan ganas de seguir más y más y más", apuntó. La de Ripoll celebró el apoyo con el que había contado en la grada, pero lamentó la falta de sus padres. "Hay dos 'personitas' que tenían que venir hoy que no han podido porque están hospitalizados mi padre y mi padre y me han tenido que ver desde casa. Desde aquí le quiero mandar un saludo muy fuerte porque sin él no hubiese sido posible ya que es mi entrenador y lo ha dado todo conmigo, ha seguido el ciclo conmigo y él es el que cada día me motivaba más y más y más", confesó. Sobre el combate con la griega, reconoció que le perjudicó "ese choque de puntos" cuando iba por delante en el marcador. "Se me ha ido un poco el combate en esos puntos. Luego me he quedado a un punto que el tiempo corría, pero me daba tiempo y he seguido luchando. Lo he dado todo para conseguir ese 'puntito' que me faltaba para remontar pero lamentablemente pues no ha podido ser", resaltó. "He preparado ese combate con muchas ganas, pensando sobre todo en el objetivo de intentar llegar a conseguir ese bronce y a luchar sobre el trabajo que ya realicé. También antes de salir, pues estudiamos un poco lo que tenemos que hacer y ya vas un poco sobre ese trabajo", sentenció Santiago, que vuelve a casa este domingo y que pronto comenzará a preparar el ciclo hacia Los Ángeles 2028.

Compartir nota: Guardar Nuevo