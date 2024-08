Julio José Iglesias deleita a su público de Marbella en Starlite Occident

Anoche, el festival boutique celebraba una cita muy especial en el escenario Sessions y es que Julio Iglesias Jr. actuaba ante el público de Marbella. El artista se hospedó en el Hotel Boho Club Marbella y por la noche deleitó a su público con una actuación estelar. Si el pasado año, el artista dejó constancia de su labor filantrópica, participando en la Gala benéfica que, cada mes de agosto, celebra la Fundación Starlite; ayer, el mayor de los hijos varones de uno de los artistas más reconocidos del mundo, Julio Iglesias, y de la socialité, Isabel Preysler, regresaba a la Cantera para mostrar su talento como solista y su pasión por la música. Carismático, seguro y extrovertido, el cantante y compositor español empezó su concierto dejando constancia de su control escénico y de su cariño a Marbella, ciudad en la que pasó sus veranos de la infancia: "Estoy muy contento de estar aquí esta noche, gracias Starlite Occident por darme esta oportunidad y este momento tan especial para mí. Conozco el sur de España muy bien. Desde que era pequeñito tuve la oportunidad de veranear aquí. Han sido los mejores años de mi vida. Para mí, para mi hermano Enrique, y para mi hermana Chabeli, Marbella era la gloria", reconocía el cantante. "Tengo muy buenos recuerdos de cuando iba de gira con mi padre. Era muy pequeñito y viajábamos por el mundo entero, viéndole en diferentes estadios y teatros. Siempre tenía la manía de subirnos al escenario y nos moríamos de vergüenza. Cuanto más se lo decíamos, más nos subía", recordaba divertido. Y es que, Julio Iglesias Jr. se subió por primera vez a un escenario cuando era un niño y lo hizo con su legendario padre. Desde ese anecdótico primer contacto, ha producido proyectos musicales en una deslumbrante variedad de géneros, ha realizado giras con íconos como Cher y ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su voz conmovedora y su naturalidad. Con una eterna sonrisa, y un talante fresco y juvenil, a sus 51 años, su show en Starlite Occident fue un recital donde convivieron los ritmos pop más contemporáneos con las baladas románticas de corte más clásico. Un repertorio versátil, fruto del ambiente musical en el que ha crecido y de su polifacética personalidad. Un concierto con títulos que recalaron en los hits de su discografía y que el público acogió con entrega. Su setlist recorrió canciones de "Under the Covers", según el artista latino, el proyecto más especial de su carrera. En este, publicado en 2023 y producido por el reputado músico cubano estadounidense Rudy Pérez -quien también trabajó con su padre-, el cantante reinterpreta, con arreglos de big band, 10 baladas de amor de autores tan populares como Billy Joel, Marvin Gaye, Tears for Fears, Stevie Wonder o el archiconocido Ed Sheeran, entre otros. En homenaje a su afamado padre, el gran Julio Iglesias, Julio Iglesias Jr. también interpretó algunos de sus temas más representativos, como "Momentos", "Abrázame", "Me olvidé de vivir", "De niña a mujer", "La vida sigue igual" o "Hey". Y también de "Timeless", el EP tributo a su padre que lanzó en 2020, entre las que destacó "Por el amor de una mujer" o "When I need you". "Mi padre siempre me dice: 'hijo mío, las canciones más bonitas de mi vida, las que tú tienes la suerte de poder cantar hoy en día, las escribí con 30 años. Aprende bien las letras... Eres el único al que le doy permiso para cantar estas canciones", reconocía. "¿Qué os parece? Vamos a cantar este repertorio tan especial y maravilloso que mi padre me ha regalado toda mi vida. Llevo escuchando estas canciones desde que tenía tres años. Espero que os guste", declaraba. El público vibró y participó en todo momento de la atmósfera festiva que el madrileño creó en la zona Sessions. Un entusiasmo propio de alguien que lleva la música en la sangre y para quien cada día "su prioridad ha sido cantar". Entre los asistentes, Isabel Preysler, Ariadna Romero y Álvaro Castillejo Preysler, que acompañaron a Julio en esta cita tan especial. También rostros conocidos como el doctor Manuel Sans Segarra, Susana Uribarri, Marta Martínez-Bordiú, Bibiana Domit y Aless Gibaja,disfrutaron de una noche única en el festival de las estrellas.

