Joan Munar: "Estoy aún un poco en shock, es un sueño cumplido"

El atleta español Joan Munar reconoció estar "aún un poco en shock" tras haber conseguido este viernes la medalla de bronce en el salto de longitud de la clase T11 de los Juegos Paralímpicos de París, un éxito que era "un sueño cumplido". "Ahora mismo estoy aún un poco en shock, pero muy contento, la verdad es que feliz de haber conseguido esta medalla de bronce, mi primera medalla en unos Juegos Paralímpicos", aseguró Munar tras ganar la medalla de bronce. El balear apuntó que la competición no había sido "nada fácil". "Hemos empezado bien de sensaciones, las primeras rondas nos veíamos bien, pero la marca no acababa de salir, pero veíamos que si enganchábamos el salto estaríamos por ahí arriba", indicó. "Y sí que es cierto que a mitad de concurso la cosa se nos ha complicado, bueno a mí, mi manera de correr ya no era buena, ya iba un poco lento la verdad, y estaba perdiendo esas sensaciones y te adelantan por un centímetro. Estás perdiendo sensaciones, veías la medalla muy cerca y se te estaba alejando, y en la última ronda pues ha salido el bronce y marca personal", añadió. "Son tres Juegos, Londres, Río y estos porque Tokio me los perdí. En Río ya quedé cuarto (400 m) y la verdad es que es un sueño cumplido, sinceramente. Este bronce parece la peor medalla, pero ya te digo que me sabe a más que oro", subrayó el de Calviá. "Ha sido un recorrido muy largo, de 12 años, desde que fueron mis primeros Juegos hasta hoy y hay tanta gente que ha formado parte de esto que...", sentenció Munar.

Compartir nota: Guardar Nuevo