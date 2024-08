Jessica Pegula trunca el camino de Jessica Bouzas en Nueva York

La tenista española Jessica Bouzas ha sido eliminada este jueves en los dieciseisavos de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' del año, tras perder por 6-3 y 6-3 ante la estadounidense Jessica Pegula, sexta cabeza de serie en este torneo que se está disputando sobre pista dura en las instalaciones de Flushing Meadows (Nueva York). En el Estadio Arthur Ashe, lugar imponente donde los haya, Bouzas empezó sólida al servicio. Incluso salvó dos pelotas de 'break' en el quinto juego, pero su contrincante no malgastó otro escenario similar en el séptimo (4-3). Con esa ventaja, Pegula consolidó dicho quiebre de inmediato y para colmo rompió en blanco para adjudicarse el primer set. En el inicio de la siguiente manga, la pontevedresa se vio rápido 2-0 abajo, pero reaccionó con un 'break' a su favor en el quinto juego (3-2) e igualó el marcador, no sin sustos al tener que salvar un 30-40 en el juego posterior. No obstante, la jugadora local sacó talento para poner en blanco el 4-3 con su servicio y justo a continuación el 5-3 al resto. Sin dilación, Pegula se apuntó también en blanco su siguiente turno de servicio y abrochó la victoria definitiva en menos de hora y cuarto de encuentro. Después de ganar este duelo de Jessicas, la estadounidense se enfrentará en octavos de final a la vencedora del partido entre la italiana Sara Errani y la rusa Diana Shnaider.

