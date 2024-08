Carla Flila responde así al preguntarle por su historia de amor con Nagore Robles

Después de sus vacaciones en París con motivo de los juegos olímpicos, no quedaron dudas del vínculo tan especial entre Carla Flila y Nagore Robles. Ambas pasaron unos días maravillosos en la ciudad del amor y cada vez se esconden menos en redes sociales... pero, ¿en qué punto se encuentran? Aunque ninguna de las dos ha hablado claramente de su relación sentimental, hace unos días le preguntábamos directamente a Carla por su noviazgo con la colaboradora de televisión y se mostraba de lo más reacia a hablar. "No hablo de esos temas, ya lo sabéis, solo subo mis cosas en las redes sociales, mediante la prensa nunca hablo nada" confesaba la joven, pero confirmaba que "sólo puedo decir estoy muy feliz en general en toda mi vida, me va muy bien y poco más". Además, nos aseguraba que en un futuro sí que se ve casándose: "Obvio, yo creo en el amor, siempre" y cuando le preguntaban si se casaría de blanco, respondía que "también"... demostrando que está viviendo uno de las etapas más dulces de su vida.

