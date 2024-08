Acosta sobre Marc Márquez: "Eso es de tener un par de huevos bien gordos"

Alcañiz (Teruel), 31 ago (EFE).- El español Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16) que consiguió la tercera plaza en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Aragón de MotoGP que espera mejorar el domingo, alabó el triunfo de Marc Márquez.

"Eso es de tener un par de huevos bien gordos. Yo de hoy me quedo eso, los huevos que ha echado en todo. No hoy, en lo que ha pasado desde ese día hasta hoy, que es largo", insistió sincero Acosta sobre Márquez.

Acosta destacó que "después de ver el fin de semana que había hecho, era de esperar": "me alegro por él, no se merecía acabar su carrera como se preveía y creo que siempre es bueno para el campeonato, para los pilotos que estamos empezando, como puedo ser yo, y para los que están detrás, para ver la superación que ha tenido".

Sobre su tercer puesto, Acosta se mostró satisfecho aunque confió en mejorar el domingo. "Se empieza por la 'sprint' del sábado, pero todavía queda el domingo".

"Le hemos dado bastante la vuelta al asunto después del viernes porque estaba complicado y es verdad que fue mi culpa no pasar a la Q2, las cosas como son, pero creo que ha sido una de las Q1 más competidas, porque había un montón de gente rápida", recuerda Acosta.

"Hemos sabido dar la vuelta, que era importante, y la carrera ha sido la que todo el mundo se esperaba, había poco que hacer, pero es un poco raro, porque todavía seguimos patinando muy fácil en la salida, yo he patinado menos que los demás, pero he visto a Pecco y más; creo que el domingo eso lo tendrán que resolver, porque ya no es una cuestión de mejorar, es cuestión de que es peligroso, pero la carrera ha estado bien dentro de todo", continuó Acosta.

"Nos ha venido bien que el agarre bajara y que estuviera todo un poco más sucio y es verdad que habríamos mejorado un poco, pero quizá no hubiéramos estado tan adelante, creo que hemos sabido adaptarnos a las malas condiciones espero adaptarme también a las buenas condiciones", dijo.

"Marc estaba muy rápido y a Martín se le habrá calentado un poco la rueda delantera yendo detrás de Marc y se ha ido para atrás, a mí se me ha calentado la mía, me he ido para atrás... y hemos ido un poco en efecto dominó", reconoció el piloto de Gas Gas.

Pedro Acosta explicó que con el equipo han decidido "poner la misma moto que llevaba a principios de año, la misma, hemos cambiado el telemétrico, que creo que ayuda a que todos nos relajemos un poco, en el sentido que el estratega va más relajado, el técnico también y yo, porque sólo tengo una persona centrada en mí para pilotar...".

"Yo me centro en lo que me dice una persona, y no en lo que me dicen cincuenta; creo que es mejor así y tener más gente también, porque ha venido una persona centrada en otra parte de la moto y nos ha ayudado también",comentó Pedro Acosta.