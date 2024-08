X dice que prevé "próximamente" una orden de cierre y denuncia "órdenes ilegales" de un juez del Supremo de Brasil

La red social X ha afirmado este viernes que prevé que el juez Alexander de Moraes, integrante del Tribunal Supremo de Brasil, ordene "próximamente" su cierre en Brasil, después de que el togado ordenara el jueves el bloqueo de las cuentas bancarias de la empresa de satélites Starlink para cobrarse las multas impuestas sobre otra compañía del empresario sudafricano Elon Musk. Así, ha publicado un comunicado en el que afirma que "espera que el juez Alexandre de Moraes ordene próximamente a X cerrar en Brasil", algo que achaca "simplemente a que (la red social, propiedad de Musk) no cumplirá las órdenes ilegales para censurar a opositores políticos". "Si bien hemos intentado defendernos ante los tribunales, De Moraes amenazó a nuestra representante legal en Brasil con encarcelarla. Incluso después de que dimitiera, congeló todas sus cuentas bancarias", ha dicho X, que ha incidido en que "las apelaciones ante estas acciones manifiestamente ilegales fueron rechazadas o ignoradas". "No estamos pidiendo que otros países tengan las mismas leyes sobre libertad de expresión que Estados Unidos. El asunto fundamental es que De Moraes pide que violemos las propias leyes de Brasil. No vamos a hacerlo", ha recalcado, al tiempo que ha asegurado que publicará en los próximos días "las demandas ilegales" de De Moraes y "todos los documentos judiciales" relacionados con el caso "en interés de la transparencia". Por su parte, el propio Musk ha tildado en las últimas horas a De Moraes de "dictador maligno que se hace pasar por juez". "Brasil es controlado por un dictador tiránico que se disfraza de juez". "De Moraes es un criminal que lleva ropajes de juez como si fuera un disfraz de Halloween", ha agregado en una batería de mensajes en X. Además, ha resaltado que "muchas escuelas y hospitales en zonas remotas dependen de Starlink". "SpaceX dará servicio de Internet a usuarios en Brasil de forma gratuita hasta que este asunto sea resuelto, ya que no podemos recibir los pagos y no vamos a dejar a nadie sin el servicio", ha argumentado el magnate. De Moraes dictaminó la semana pasada dictaminó que Musk tiene un "grupo económico de facto" y, por tanto, abrió la puerta a extender a otra empresa las reclamaciones planteadas a X por no eliminar contenido que pudiese violar las leyes del gigante sudamericano.

