Tedesco deja fuera de la lista de Bélgica a Witsel, Carrasco y Lukaku

Bruselas, 30 ago (EFE).- El seleccionador de Bélgica, Domenico Tedesco, prescindió hoy de Axel Witsel y de Yannick Carrasco para probar jugadores jóvenes frente a Israel y Francia en el marco de la Liga de Naciones, partidos en los que tampoco estará Romelu Lukaku por decisión del futbolista tras una pretemporada "dura".

Bélgica se medirá el próximo 6 de septiembre como local contra Israel (aunque el partido que se celebrará en Hungría tras el rechazo de Bruselas a acogerlo por motivos de seguridad) y contra Francia como visitante el 9 de septiembre.

El técnico de los Diablos Rojos hizo hoy balance de la Eurocopa, asumiendo la responsabilidad de que el equipo cayera en octavos de final contra Francia y mostrando un juego pobre, y explicó que tanto el capitán Kevin de Bruyne como el delantero Lukaku seguirán siendo los pilares de su equipo.

No obstante, el ariete le pidió al técnico que no le convocara en esta ocasión porque no se sentía preparado física y anímicamente.

"Me pidió que no le convocara porque ha tenido una pretemporada dura. Ayer firmó por el Nápoles y no tenía ni la forma ni el ánimo para venir", dijo Tedesco sobre el máximo goleador de la historia de Bélgica, de 31 años, quien ayer confirmó que deja el Chelsea y jugará en el Nápoles de Antonio Costa, en el que será su noveno club como profesional.

Tedesco dio por seguro que Lukaku sí estará en futuras convocatorias.

El técnico tampoco ha llamado al central del Atlético de Madrid Axel Witsel, con quien también tuvo un roce tras dejarle fuera de una convocatoria pero con quien encauzó la relación a tiempo para llevarle a la Eurocopa, ni a Yannick Carrasco ni Leandro Trossard, dos clásicos de la selección belga.

Explicó que en esta ocasión no ha contado con Witsel porque quería probar centrales jóvenes y habló con el zaguero, de 35 años, quien lo entendió y aceptó la decisión, comentó el seleccionador.

"Por supuesto, llamé a Witsel, a Carrasco y a Leandro Trossard para explicárselo: 'te conozco, conozco tus cualidades pero queremos probar otros jugadores. No te sorprendas si en una, dos o tres convocatorias no estás'. Todos lo entendieron. Queremos dar espacio a jugadores jóvenes", dijo.

Tedesco descartó que la ausencia de Witsel, que probablemente no volvería a una convocatoria hasta cumplidos los 36 años, supusiera su adiós a la selección

"No es tan mayor, yo tengo 38", bromeó el técnico.

Sin embargo, el seleccionador no ha aplicado la misma lógica de apartar veteranos en el caso de De Bruyne.

"Kevin es una excepción. Es nuestro capitán y creo que a su alrededor pueden crecer los jugadores jóvenes", zanjó.

Tedesco también se pronunció sobre la renuncia del portero del Real Madrid Thibaut Courtois a regresar a la selección de Bélgica mientras el italo-germano siga como entrenador.

El técnico alemán de origen italiano explicó que el cuerpo técnico decidió que fuera el consejero delegado de la Federación belga, Franky Vercauteren, quien tras la Eurocopa tantease el estado de ánimo del guardameta, dado que ambos mantienen una buena relación.

"Decidimos juntos que tenía sentido que el primer paso lo diera Frankie y, según lo que pasara, dar los siguientes pasos" pero Courtois "fue muy claro", dijo Tedesco, quien no llegó a hablar personalmente con el guardameta.

Courtois, de 32 años, acabó anunciando la semana pasada que no volvería a jugar con los Diablos Rojos mientras el seleccionador siga siendo Tedesco, con quien mantiene un enfrentamiento público desde hace un año, cuando se sintió despreciado por el técnico y abandonó una concentración del combinado nacional al no recibir el brazalete de capitán ante la ausencia de De Bruyne.

En la lista de Tedesco, donde pocos futbolistas juegan en Bélgica y muchos lo hacen en el fútbol inglés, sí figuran, en cambio, otros dos jugadores afincados en España: el delantero del Sevilla Dodi Lukebakio y el centrocampista cedido por el Leipzig al Atlético de Madrid Arthur Vermeeren.

- Lista completa:

Porteros: Koen Castells (Al-Qadisya, SAU), Thomas Kaminski (Luton Town, ING), Matz Sels (Nottinham Forest, ING).

Defensas: Timothy Castagne (Fulham, ING), Maxim de Cuyper (Brujas), Koni de Winter (Genoa, ITA), Zeno Debast (Sporting, POR), Wout Faes (Leicester, ING), Thomas Meunier (Lille, FRA) y Arthur Theate (Eintracht Francfort, ALE),

Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Manchester City, ING), Charles de Ketelaere (Atalanta, ITA), Arnes Engels (Augsburgo, ALE), Orel Mangala (Olympique de Lyon, FRA), Amadou Onana (Aston Villa, ING), Youri Tielemans (Aston Villa, ING) y Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid, ESP).

Delanteros: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven, NED), Jéremy Doku (Manchester City, ING), Julien Duranville (Borussia de Dortmund, ALE), Dodi Lukebakio (Sevilla, ESP), Loïs Openda (Leipzig, ALE) y Alexis Saelsmakers (AC Milán, ITA). EFE

