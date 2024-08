Isabel Preysler apoya a su hijo Julio José Iglesias en su concierto en Starlite

Este viernes, 30 de agosto, es un día marcado en el calendario de la familia Preysler: el escenario Sessions de Starlite Occident recibe al artista internacional Julio Iglesias Jr y como no podía ser de otra manera, su madre, Isabel Preysler, no se ha perdido el eventazo. Vistiendo un mono súper elegante, con motivos florales, escote en pico y mangas abullonadas, la Socialité se ha mostrado de lo más orgullosa por los éxitos del artista. Hijo de la superestrella Julio Iglesias y hermano de Enrique Iglesias, Julio Iglesias Jr. también nació para cantar. "Under My Eyes", "Los Demás", "Déjame Volar", "The Way I Want You" o "A Piece of My Love", son solo algunos de los grandes éxitos que han llevado a Julio a construir una base de fans por todo el mundo. Sus canciones, conciertos y colaboraciones con productores de la talla de Rudy Pérez, han consolidado a Julio como uno de los artistas con más talento, capaz de interpretar por igual temas pop contemporáneos de última generación y baladas románticas de la vieja escuela. El artista se ha subido al escenario de Starlite Occident para presentar en directo sus hits mundiales, así como "Timeless", un cambio personal con respecto a los anteriores lanzamientos de Julio, con el que rinde tributo a su legendario padre creando interpretaciones únicas de cinco de los clásicos éxitos de Julio. Cantando en inglés y en español, el joven Iglesias ha puesto su propio sello estilístico en icónicos clásicos como "To All the Girls I've Loved Before" o "Hey".

