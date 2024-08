Gabriela Guillén desvela en qué punto está su relación con Bertín Osborne

Bertín Osborne está 'desaparecido' desde que a mediados del mes de junio asumió la paternidad del hijo de Gabriela Guillén a través de un comunicado. Tras no acudir a la citación del juez para hacerse las pruebas de ADN -explicó que no lo consideraba necesario al haber reconocido públicamente al menor- el artista cancelaba su gira veraniega por nuestro país por problemas en las cuerdas vocales. Y desde entonces no hemos vuelto a verlo. Refugiado en su finca de Sevilla, Bertín ha mantenido un perfi bajo este verano, recibiendo la visita en su casa de sus hijos, sus nietos y sus amigos, y evitando hacer los planes sociales y salidas que marcaban antaño sus vacaciones. Tampoco Gabriela se ha dejado ver demasiado. Y es que tras un año complicado, la modelo ha puesto tierra de por medio y, después de regalarse unos días de desconexión sin su bebé por el sur de España con su íntima amiga Raquel Arias, ha disfrutado de un viaje por Asia con su pequeño. Así nos lo ha contado a su regreso a Madrid, mucho más relajada y sonriente que la última vez que la vimos. "Estoy muy bien, muy tranquila. He estado fuera y estaba desconectada totalmente del mundo. Acabo de llegar ahora mismo, tengo un jet lag... estoy aterrizando. O sea, vengo con 19 horas de vuelo, he adelantado mi vuelta, así que nada, a empezar otra vez" ha explicado revelando que está deseando volver a la rutina. Unas vacaciones en las que no ha tenido noticias de Bertín, aunque no ha dudado en pronunciarse sobre su decisión de pasar el verano en su finca para mantenerse alejado de los focos: "Pues mira, muy bien, qué bien. Estamos fenomenal. Bueno, las vacaciones es lo que es, ¿no? Hay que desconectar. Hace muy bien, muy bien" ha apuntado con ironía, asegurando que no tenía "ni idea" de que el padre de su hijo había suspendido todos sus conciertos. "No sé nada, me fui muy lejos a Asia y estoy desconectada totalmente" ha insistido. Respecto a si cree que todo lo que ha pasado en el último año con ella le ha podido pasar factura a nivel personal y profesional al presentador, Gabriela confiesa que "no lo sé". "¿Qué quieres que te diga, cariño? Tienes que preguntarle a él. Yo te puedo contar sobre mí, cómo me siento, de situación, qué estoy pasando, pero que es que no sé nada. Acabo de aterrizar, 18 horas que llevo volando, estoy muy cansada. Tengo que volver a la rutina, así que nada, a ello" explica. ¿Ha habido novedades sobre la demanda de paternidad que interpuso con Bertín? ¿Han llegado a algún acuerdo relativo a la manutención del bebé? Como nos ha contado, "estoy recién llegada y tengo que ponerme al día, que todavía no sé nada, pero está todo como estaba antes de irme". "No, yo no he dicho eso. Digo que todo sigue igual como estaba antes, o sea, que todavía no tenemos noticia de nada" ha aclarado cuando le hemos preguntado si el cantante continúa sin hacerse cargo del niño. "Todo a tiempo" ha zanjado, dejando entrever que está esperando a que se pronuncie la justicia para alcanzar un acuerdo con Bertín.

