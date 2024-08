El Kremlin asegura no estar preocupado por la posibilidad de que Mongolia detenga a Putin durante su visita

El Kremlin ha afirmado este viernes que no está preocupado por la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, sea detenido en el marco de la visita oficial que realizará la semana que viene a Mongolia, al hilo de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra él en el marco de la invasión de Ucrania. "No, no hay preocupaciones", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, al ser preguntado sobre esta posibilidad, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "Tenemos un diálogo excelente con nuestros amigos de Mongolia", ha sostenido. Así, ha recalcado que "todos los aspectos de la visita han sido preparados de forma cuidadosa" de cara al desplazamiento de Putin, quien viajará el 3 de septiembre a Ulán Bator para participar en los actos de conmemoración del 85º aniversario de la victoria de las tropas soviéticas y mongolas frente a Japón. Mongolia estaría obligado a detener a Putin a su llegada al país dado que es Estado miembro del TPI. El país completó en abril de 2022 su ingreso en el tribunal y, por tanto, teóricamente está obligado a acatar los dictámenes que surjan de esta corte con sede en La Haya. Sobre Putin pesa desde marzo de 2023 una orden de arresto vinculada a la deportación forzosa de niños ucranianos, considerada un potencial crimen de guerra. El tribunal también reclamó la detención de la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, mientras que este año ha solicitado la detención del exministro de Defensa de Rusia Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Gerasimov.

Compartir nota: Guardar Nuevo