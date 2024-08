Borrell, sobre el reconocimiento a Edmundo Gonzalez en Venezuela: "De aquí a enero hay tiempo"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este viernes sobre el posible reconocimiento de la Unión Europea al opositor Edmundo González como ganador de las elecciones y presidente electo de Venezuela que "hay tiempo" hasta enero, cuando debería producirse el cambio de poder. "Todo parece indicar que ciertamente el resultado electoral es favorable a Edmundo González y así lo consideraron los ministros, pero no fueron más allá", ha asegurado el jefe de la diplomacia europea en rueda de prensa desde Bruselas al término de la reunión de ministros de Defensa de la UE, sobre el debate que mantuvieron los ministros de Exteriores este jueves. En todo caso, Borrell ha insistido en que "la historia no se termina" con la reunión del jueves y el bloque europeo seguirá "estudiando y decidiendo" sobre la crisis en Venezuela. "Maduro será presidente interino hasta que se produzca el momento en el que se debería proceder al relevo. Esto será en enero. De aquí a enero hay tiempo", ha añadido. Este jueves, la UE acordó que no reconocerá la legitimidad democrática de Nicolás Maduro ante la falta de avances para que las autoridades electorales presenten actas oficiales que puedan acreditar su victoria electoral. En el marco de la reunión, España planteó la opción de aplicar sanciones contra el régimen, punto que no obstante no cuenta todavía con la unanimidad necesaria. Igualmente se suscitó un debate en el seno de la UE sobre reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones, algo que el bloque ya ha sugerido en alguno de sus comunicados, si bien este planteamiento tampoco cosechó el consenso necesario entre los miembros del bloque.

