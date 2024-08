Blanca Suárez y Manu Ríos nos hablan de cómo ha sido trabajar juntos en 'Respira'

'Respira' estará disponible a partir de mañana en Netflix y son muchos los seguidores de Blanca Suárez y Manu Ríos que han estado durante semanas esperando a que llegase el momento para ver en esta nueva serie a sus actores favoritos. La ficción, que muestra el día a día de un equipo de médicos en urgencias, se estrena mañana, pero hoy ha tenido lugar la presentación ante los medios y hemos tenido oportunidad de hablar con dos de los protagonistas: Blanca y Manu. Ambos nos han confesado que están "muy contentos" con el trabajo realizado y, sobre todo, por haber tenido la oportunidad de trabajar juntos por primera vez. Tanto es así que Manu nos desvelaba que "ha sido un regalazo, no nos conocíamos de antes y desde le primer momento hubo muy buen rollo, nos entendíamos desde el principio y esa química luego se ve en pantalla". Por su parte, Blanca no se ha quedado atrás: "Le quiero muchísimo, ha sido una suerte haberle conocido, haber podido compartir trama y set de rodaje con él, ha superado las expectativas que tenía". Además, el intérprete ha comentado que esta serie le ha hecho "valorar el trabajo que hacen los sanitarios y no solo valorarlos cuando los necesitamos porque están ahí día tras día haciendo un esfuerzo enorme".

Compartir nota: Guardar Nuevo