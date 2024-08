Beatriz Uriarte, abogada de la familia Arrieta, lanza un demoledor mensaje a Rodolfo y Daniel Sancho

"Es un momento de máxima incertidumbre, sea la pena que sea nunca va a devolver a ese hijo a sus padres y ese hermano a Darlin. Este crimen tan atroz es imposible que tenga la pena que realmente se merece" reconocía ante los micrófonos de Europa Press la abogada de la familia Arrieta en España, Beatriz Uriarte, horas antes de que la Corte de Samui hiciese pública la sentencia de Daniel Sancho. Sin saber todavía que la Justicia tailandesa condenaría al hijo de Rodolfo Sancho a cadena perpetua al considerarlo culpable de los tres delitos por los que ha sido juzgado -asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultamiento del cadáver, y ocultación de la documentación de la víctima- la abogada revelaba que la familia de Edwin Arrieta está "muy mal" aseguraba que "pase lo que pase para ellos el dolor no se va a quitar". "Se nos olvida que hay un fallecido y una única víctima que es Edwin Arrieta y la familia está recibiendo muy mal las palabras de Daniel, es muy incómodo que esté haciendo entrevistas y diciendo que está tranquilo, que le da igual lo que ocurra, se le olvida que hay una persona fallecida. La familia está tremendamente derrumbada. Un perdón sería un alivio para la familia, pero a día de hoy no se ha producido" asevera molesta con la actitud del cocinero. "Las palabras que está teniendo no son para nada de respeto con la familia de Edwin" sentencia. Y no solo están disgustados con la actitud de Daniel sino también con la de Rodolfo, que Beatriz Uriarte define como "de extrema arrogancia". "A mí esa actitud frente a una familia que ha perdido a un ser querido, me parece desde luego demoledora y no la comparto. La familia de Edwin Arrieta está indignada con el comportamiento, pero no solo Rodolfo, toda la familia e incluso la propia defensa. Daniel Sancho no es ninguna víctima y esto queremos que quede claro, no ha habido ningún tipo de violación probada ni ha ocurrido nada de lo que nos están haciendo creer. Solo hay una víctima y es Edwin Arrieta" insiste. "No me gustaría que esa persona quede en libertad de forma temprana, ha cometido un crimen atroz, no me gustaría verle por las calles de Madrid, me inquietaría tener a una persona así en nuestra sociedad sin que esté correctamente rehabilitada" concluía, todavía sin saber que Daniel ha sido condenado a cadena perpetua.

