Alejandra Rubio acude a comer a casa de su madre en mitad de la polémica

Terelu Campos ha sido de lo más criticada esta semana a raíz de que se le preguntase por la calle sobre la trágica muerte de Caritina Goyanes y explotase ante los reporteros con una actitud prepotente y soberbia. Un comportamiento que no ha pasado desapercibido para algunos rostros conocidos de televisión que no han dudado en criticar y afear su actitud con los medios de los platós de televisión. Es el caso de su excompañera, Gema López, que desde 'Espejo Público' le recriminaba el poco tacto con los compañeros de la calle. Sin embargo, Terelu respondía -a través de Arnau Martínez- a todas esas críticas asegurando que "no voy a violar la vida privada de mi gente para defenderme de nada", dejando entrever que hay algo que ha sucedido en su vida privada que le ha afectado hasta el punto de no tener tacto con la prensa. Pero... ¿qué es lo que ha pasado en la vida de la colaboradora de televisión? De momento no ha hecho público qué tema le preocupa, pero sí sabemos la visita que ha recibido en plena polémica. Su hija, Alejandra Rubio, no ha pasado por alto esta delicada situación y ha querido apoyar a su madre. ¿Cómo lo ha hecho? La joven se ha dejado ver llegando al domicilio de Terelu sin querer desvelar ante las cámaras cómo se encuentra ésta y si sabe cuál es el motivo que le hace estar susceptible ante las cámaras. Eso sí, madre e hija no se separan en estos momentos en los que solo se habla de la soberbia de veterana comunicadora.

