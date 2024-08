Tony Estanguet: "Nuestra revolución comienza ahora y será la mas bella de todas"

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos de París, Tony Estanguet, aseguró este miércoles a los deportistas participantes en el evento que su "revolución comienza ahora" y que está será "la más bella de todas" con la que invitarán al mundo a "cambiar perspectivas y actitudes" y que sus "victorias llevarán un mensaje que nunca se olvidará". "Queridos amantes de los Juegos de Francia y del mundo, bienvenidos al país del amor y al país de la revolución. No os preocupéis, esta noche no habrá toma de La Bastilla ni guillotina, esta noche es el comienzo de la más bella de todas las revoluciones, la revolución paralímpica", señaló Estanguet en su discurso durante la Ceremonia de Inauguración del evento. El exdeportista recalcó que los deportistas paralímpicos eran "los revolucionarios esta noche" y como todos "los revolucionarios del mundo tenéis coraje y determinación". "Lucháis por una causa que os supera, pero vuestras armas son vuestras actuaciones, vuestros récords, las emociones del deporte", indicó. "Aunque todas las historias de vuestra vida sean únicas, a menudo habéis vivido con gente que os enumeraba todas las cosas que no sois capaces de hacer hasta el día en que entrasteis por primera vez en un club deportivo, ese día comprendisteis que el deporte no os impondría límites, que nunca os fallaría ni os encasillaría", añadió Estanguet. El dirigente recalcó que lo que les hace revolucionarios a los deportistas con discapacidad que es que cuando les decían no a algo ellos seguían "adelante". "Cuando os decían discapacidad, respondíais rendimiento, cuando os decían que era imposible, lo hacíais. Y esta noche nos invitáis a unirnos a vosotros en esta Revolución Paralímpica", aseguró. "Y nos invitáis a cambiar nuestras perspectivas, a cambiar nuestras actitudes, a cambiar nuestra sociedad para dar fin, por fin, a cada persona a su pleno lugar porque cuando empiece el deporte ya no veremos a hombres y mujeres con discapacidad, os veremos a vosotros, veremos campeones, con vosotros vamos a revivir todo lo más bonito que nos ofrece el deporte", prosiguió el presidente del Comité Organizador. Por ello, considera que cuando crucen la meta, cada una de sus victorias enorgullecerá "a todo un país". "Pero vuestro poder es tal que cada una de vuestras victorias también hará cambiar a todo un país y ayudarán a que el mundo avance porque cada emoción que nos hagáis sentir llevará un mensaje que nunca se olvidará", comentó. "No tenéis límites, dejemos de poneros límites. Esta es la revolución paralímpica, una revolución suave, pero que nos va a cambiar profundamente a todos y para siempre. Una revolución individual, pero de alcance universal, y repentina", subrayó el expiragüista. Para este, el 9 de septiembre, un día después de la clausura del evento, todos se despertarán "diferentes porque hay pocos acontecimientos que puedan hacer del mundo un lugar mejor". "Los Juegos Paralímpicos tienen un poder incomparable, no sólo para emocionarnos, sino también para transformarnos. Por eso esta noche quiero dar las gracias al Comité Paralímpico Internacional y a su presidente, Andrew Parsons, por darnos esta oportunidad única de revolucionar la manera en que vemos el mundo", expresó. Tony Estanguet dio las "gracias a todos por esa pasión y el apoyo por este proyecto" y le recordó al equipo de Francia "vuelve al trabajo preparado para romper todos los récords". "Sois inspiración y la inspiración necesita acción, así que, como vosotros, estamos decididos a darlo todo, nuestro corazón, nuestra alma y lo mejor de Francia", les resaltó. "Os encontraréis un país entero enamorado de los Juegos y que está muy orgulloso de acogeros por primera vez. Esta noche comienza el mejor partido de vuelta de la historia. Queridos deportistas, queridos revolucionarios de Francia y del mundo entero nuestra revolución comienza ahora. Bienvenidos a los Juegos Paralímpicos de Paris 2024", sentenció Estanguet.

