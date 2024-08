Omar Montes, su sorprendente opinión sobre Chabeli Iglesias

Omar Montes ha sido el último artista en subirse al escenario de Starlite Occident en Marbella. Una cita en la que ha aprovechado para presentar su nueva canción, "Churel", junto a Fabbio Colloricchio, Samueliyo Baby, Nickzzy, Oscar El Ruso y Samuel G, que lanzará próximamente y que este miércoles cantó en primicia para los malagueños acompañado por este grupo de amigos que desataron la locura en uno de los conciertos más especiales del verano para el de Pan Bendito ante un público completamente entregado con sus temas más conocidos, como "La rubia", "Alocao", "Diablita" o "El Pantalón". Genio y figura no solo sobre el escenario, Omar ha revelado qué opina de Chabeli y Julio José Iglesias tras protagonizar una de las entregas de su programa de reformas, 'Los Iglesias. Her-manos a la obra', de TVE. Y aunque a primera vista puedan parecer personas completamente opuestas -ya que el ex de Isa Pantoja siempre se ha mostrado orgulloso de sus orígenes humildes de extrarradio- reconoce que la hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler "me sorprendió porque no es tan pija como parece". "Es una niña súper bien, súper educada, se puede estar con ella... de verdad, solo tengo buenas palabras tanto para Julio como para Chabeli porque se ganaron mi corazón, se comportaron muy bien conmigo y con mi familia, y me remodelaron la casa" afirma. No son las únicas celebrities de las que ha hablado, ya que Omar también se ha deshecho en piropos con Carmen Lomana: "Es una grande de España. Deberían de hacer una estatua aquí en Marbella, yo la pagaría. La quiero mucho" asegura. Una entrevista en la que el artista también ha reivindicado que se merece un Grammy -estuvo nominado en 2023 pero no se lo llevó- por haber "llevado el flamenco a otro nivel". "Espero que este año no se me escape, porque si no... Me voy a morir, como este año no me gane el Grammy, me tiro por ahí Por favor, este año me lo he currado muchísimo, lo necesito. Le hace mucha ilusión a mi abuela, que el año pasado, como pensaba que lo íbamos a ganar, se compró una vitrina para ponerlo y cuando no lo gané, se puso muy triste la pobre mujer" ha confesado entre risas.

