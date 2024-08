Miguel Luque: "El secreto es tener ganas e ilusión en lo que haces"

El nadador español Miguel Luque se mostró "muy contento" de haber ganado una vez una medalla en sus séptimos Juegos Paralímpicos consecutivos, algo que "hay poca gente que puede decir", y confesó que todas las que ha ganado le saben "a gloria". "Me encuentro muy contento, feliz de poder estar en mi séptimos Juegos y poder subir a podio. La verdad que ha sido un éxito que hay que agradecer mucho a mi equipo y a las personas que me han ayudado a estar aquí", señaló Luque tras recoger su medalla. El catalán cree que "hay poca que pueda decir" que ha estado en siete Juegos Paralímpicos y ha subido al podio "en una misma prueba". "Creo que el secreto es tener ganas e ilusión en lo que haces y confiar en las personas que están al lado de ti", subrayó. "Yo no he visto la prueba, después ya valoraremos con mi entrenador y con el equipo a ver cómo ha sido, pero ahora vamos a disfrutar de la medalla. Después ya veré los errores que he cometido, pero ahora vamos a disfrutar de esto", recalcó sobre el apretado final por el bronce. Luque se refirió a la "pequeña lesión" en el hombro por la que tuvo que pasar por el quirófano "en el mes de octubre" y que le perjudicó "en la preparación física" y que tuviese que "arrancar en enero". "La arrastraba desde hace años y tenía que tomar la decisión de tener que intervenirme, pero ya lo hicimos con tiempo, con preparación, para poder prepararme los Juegos y que no fuese un inconveniente", advirtió. "Yo creo que todas las medallas me saben a gloria porque se consiguen cada cuatro años, pero creo que cada cuatro años hay una nueva ilusión y un nuevo ciclo. Me quedo con todas las medallas porque en cada una de las Olimpiadas he podido subir a podio y eso ha creado un trabajo, un esfuerzo y una dedicación", sentenció.

Compartir nota: Guardar Nuevo