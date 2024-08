Manuel Díaz 'El Cordobés' desvela si se plantea escribir sus memorias

Centrado en su nueva faceta de tertuliano televisivo en 'TardeAR' tras su retirada de los ruedos en octubre de 2023, Manuel Díaz 'El Cordobés' está viviendo un verano a caballo entre su destino vacacional en Marbella con Virginia Troconis y sus hijos, y Madrid, donde semanalmente cumple con sus compromisos profesionales. Y aprovechando su estancia en la capital, el extorero se ha reunido con algunos de sus compañeros de programa en el cumpleaños del reportero Álex Álvarez en el Bingo Las Vegas. Como reconoce, está feliz de su decisión de cortarse la coleta aunque deja claro que nunca se retirará del "toreo porque siempre amaré y respetaré la profesión que me ha dado todo lo que soy y que me ha hecho ser la persona que hoy en día". "Pero la vida es un ciclo, se cierra el ciclo del toreo, sigue la persona, sigue Manuel Díaz, y bueno, pues abriendo caminos nuevos y... como siempre pues, sin parar, ¿no? Sin parar de querer crecer, de querer disfrutar de la vida, de querer seguir cosechando amigos, de querer estar junto a sus hijos, en el crecimiento de sus hijos, junto a Virginia, junto a mi madre, junto a mi padre, junto a toda la gente que ahora mismo pues... Conforma mi familia y mis amigos, por supuesto" confiesa. A sus 56 años, y teniendo una vida como la que ha tenido tan intensa a nivel profesional -fue uno de los toreros más importantes de nuestro país durante más de dos décadas-, como personal -la guinda de oro fue su reconciliación con su padre Manuel Benítez 'El Cordobés' en 2023 tras medio siglo distanciados- es inevitable preguntar al ex de Vicky Martín Berrocal si se ha planteado escribir sus memorias. Y como reconoce con humildad, "no sé si le interesarían a mucha gente, no sé si todavía tengo esa capacidad de unir tanta memoia. Soy una persona normal, agradecida a su vida, a las cosas que he vivido. Y estoy feliz porque al final tengo muchísimos amigos, muchísima gente que me quiere, que me apoya, que me aprecia. Y esa es mi realidad". "A lo mejor en un futuro muy lejano puede ser que sí. De momento seguir disfrutando de mis hijos, de mi mujer, de mis amigos, de mi gente, de mis padres, de mi madre, de mi padre y de vosotros" confiesa.

