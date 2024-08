La presidenta de Honduras denuncia que "se está fraguando" un golpe de Estado contra su Gobierno

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado este jueves que "se está fraguando" un golpe de Estado contra su Gobierno, un día después ordenar la ruptura del tratado de extradición con Estados Unidos al denunciar "la injerencia e intervencionismo" estadounidense. "Se está fraguando un plan en contra de mi Gobierno y eso es importante que el pueblo lo sepa. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa. Miren lo delicado que eso significa. (Es) un ataque que no podemos permitir porque debilita a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas", ha declarado desde la localidad de Santa Rosa de Copán (oeste). Castro ha lamentado que el pueblo hondureño "ya" ha pasado un golpe de Estado (en junio de 2009, que provocó el derrocamiento de Manuel Zelaya, actual primer caballero de Honduras) que trajo "violencia, destierro, persecución, violaciones de Derechos Humanos". "No a los golpes de Estado", ha exhortado. "Quiero prometerle al pueblo hondureño que no más golpes de Estado y que no voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas", ha remarcado. La mandataria ha advertido de que esta situación "pone en precario el proceso electoral que se avecina", en referencia a las elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre en el país latinoamericano y en el que no solo se elige al jefe de Estado y de Gobierno, sino al Congreso Nacional (128 diputados) y las alcaldías.

