Enrique Alhambra: "Hasta que no termine el campeonato, aún no voy a poder celebrarlo"

El nadador español Enrique Alhambra, medallista de bronce en los 100 metros mariposa S13 durante los Juegos Paralímpicos de París 2024, ha afirmado este jueves que no celebrará su éxito "hasta que no termine el campeonato", ya que hay "muchas pruebas por delante" en el calendario. "Pues hasta que no termine el campeonato, aún no voy a poder celebrarlo. Porque aún me quedan muchas pruebas por delante y quiero dar lo mejor posible en todas ellas. Ya la celebración, después", dijo Alhambra en un 'canutazo' de prensa desde La Défense. Además, negó que hubiera hecho alguna promesa si ganaba medalla: "Por si acaso, no". "¿A qué va a saber? A pura gloria. Siendo mi primera prueba y mi primer campeonato olímpico, no puede saber mejor", comentó el nadador valenciano. "Estoy alucinando. Tantas entrevistas, tantas emociones... que no lo puedo expresar con toda la claridad que quiero demostrar", admitió. Luego indicó que "se nota la cantidad de ánimos, de gritos, de emoción". "No tanto como cuando sale un francés, pero aun así los españoles se hacen notar", señaló Alhambra. "De momento es que lo he dado tanto en la prueba que creo que no me queda más líquido. Que ya tengo la boca sequísima", bromeó sobre por qué no había llorado. "Me ha dicho a todo el mundo que fuese a por ella cuando me he clasificado por la mañana y por fin la tengo. Todo el esfuerzo que he querido dar ha salido al fin", aludió a su medalla de bronce, antes de dedicar esta conquista a su gente más allegada. "A todos los entrenadores que me han estado entrenando durante estos últimos cuatro años y a todos los familiares y compañeros que me han estado animando y dando el apoyo, y sintiéndome que fuese a por la medalla", concluyó Alhambra desde París.

